Ciprian Apetrei: Alegerile locale din Franta, al doilea tur. Verde este noul rosu, si se vinde bine

Rezultatele au fost surprinzatoare. Partidul presedintelui Macron a pierdut aproape peste tot.Socialistii care pareau disparuti si care nu mai conteaza in Parlament au avut multe victorii, inclusiv primaria Parisului, unde Ane Hidalgo a fost realeasa. I-a ajutat foarte mult alianta cu diverse liste ecologiste.Comunistii ies si ei foarte bine. Lista pe care apar a castigat la Marsilia, al doilea oras al Frantei, fief al dreptei. Nu sunt nici ei disparuti. Si ei sunt ecologisti, pe multe liste si-au schimat culoarea siglei in verde. Este oficial, verde este noul rosu, si se vinde bine. Astfel de liste au castigat si la Bordeaux si Saint Brieuc, printre altele.Partidul de centru-dreapta traditional, Republicanii, isi continua declinul. Nu si-au revenit dupa esecul fostului prim-ministru, Francois Fillon, la alegerile prezidentiale. Ca o ironie, in lunea de dupa alegerile locale, acesta a fost condamnat la inchisoare, cu executare. Pentru angajarea fictiva a sotiei sale si a copiilor ca asistenti parlamentari. Afacere aparuta in timpul campaniei electorale prezidentiale, in care era marele favorit. Nu s-a retras cand nu era totul pierdut. O condamnare foarte dura, fara precedent. Urmeaza apelul. O lectie despre responsabilitate si modestie politica.Actualul prim ministru, Edouard Philippe, a castigat alegerile la primaria din Le Havre, de unde a demisionat pentru a fi prim-ministru. Si unde nu se va intoarce, caci va ramane prim-ministru. L-a invins pe candidatul comunist. Aceasta coloratura nu mai este deloc o rusine. Merita repetat acest lucru.Frontul National, dusmanul de serviciu, are un nume nou, Adunarea nationala, dar care nu i-a purtat noroc. Rezultate foarte slabe. O singura primarie importanta, Perpignan. Nici in primul tur nu au reusit mare lucru.In turul II, in sistemul electoral francez, se califica toate listele care au obtinut peste 10% din voturi. Astfel sunt frecvente cazurile cu trei sau chiar patru liste ramase in cursa. Dar ele pot sa si fuzioneze pentru turul II, schimbandu-si astfel componenta. Primarul este ales de catre lista castigatoare.Un sistem care are avantajele sale. Primarul are forta de a isi urmari proiectele, in conditiile in care si legislatia favorizeaza mult autonomia locala. Astfel alegerile locale sunt decuplate de politica nationala si eticheta politica conteaza destul de putin. Asa se explica ca partide care nu sunt importante in Parlament au rezultate foarte bune la alegerile locale. De asemenea, numarul mare de liste electorale care nu au eticheta politica.Lipsa dependentei fata de "centru", de bunavointa guvernului, mareste mult responsabilitatea alesului local.Un alt lucru de privit cu interes sunt agglomeration-urile, uniuni de cateva unitati administrative, comune sau orase, care au un consiliu local comun si dezvolta impreuna proiecte coerente, de interes pentru toata zona metropolitana.Un nivel al administratiei care lipseste in Romania si care poate fi extrem de util. In marile orase ne-ar prinde bine sa avem o retea comuna de transport si proiecte de dezvoltare pentru toate comunele din jur, care pana acum au "crescut" haotic. Aceasta supra-birocratie foloseste si la cresterea fortei de negociere cu autoritatile judetene. Inutil sa spun cata putere au acum sefii de Consilii judetene, si cat de prost o folosesc.Pentru final, doua intamplari electorale mai putin obisnuite. In comuna bretona Quemeneven a fost ales un primar la a patra generatie. Inaintea sa au fost primari strabunicul, intre 1909 si 1925, bunicul, intre 1935 si 1969, cu pauza de doi ani si tatal sau, intre 1995 si 2008. Actualul primar, de centru dreapta, este profesor de istorie-geografie si a fost consilier local.Iar in orasul Hautmont din le Nord, la primarie s-au luptat primarul care este la conducere din 1989 si fiul sau. Acesta i-a luat locul tatalui la primarie intre 2015 si 2016, cand primarul a primit o pedeapsa care l-a facut neeligibil. Din acel moment fiul s-a implicat in politica si iata, dupa o lupta foarte stransa, 53% la 47%, si-a invins tatal in lupta dreapta. Dar cu ajutorul extremei stangi, Franta nesupusa.Articol publicat si pe marginaliaetc.ro