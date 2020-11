Circulatia automarfarelor va fi restrictionata pe teritoriul Ungariei. Cand va intra in vigoare decizia

"Ca urmare a restrictiilor impuse de autoritatile maghiare cu privire la circulatia vehiculelor de transport marfa pe teritoriul Ungariei, incepand din aceasta seara (...) ora 23:00 (ora Romaniei) pana maine (...) ora 23:00 (ora Romaniei) (...), pe teritoriul statului vecin va fi restrictionata circulatia tuturor automarfarelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone. Politistii de frontiera romani si maghiari efectueaza controlul comun pentru iesirea din Romania (respectiv intrarea in Ungaria) pentru acest tip de mijloace de transport, iar conform legislatiei statului vecin, in aceasta perioada soferii automarfarelor vor avea obligatia sa stationeze in parcarile special amenajate, pana la incheierea restrictiei de circulatie pe drumurile public", se precizeaza intr-un comunicat al Politiei de Frontiera transmis, sambata, AGERPRES.Conform sursei citate, traficul de calatori si autoturisme se deruleaza in conditii normale in intervalul orar mentionat, fara sa fie afectat de aceste restrictii. Conducerea Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea mentine un contact permanent cu autoritatile de frontiera din Ungaria, in vederea stabilirii masurilor comune necesare asigurarii unui control operativ pentru acest tip de mijloace de transport.Politia de Frontiera le recomanda participantilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontiera deschise transportului de marfuri, astfel incat la ridicarea restrictiilor sa se preintampine aparitia suprasolicitarii doar a unora dintre acestea, precum si consultarea aplicatiei online pentru autovehiculele de mare tonaj.