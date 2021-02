Avocatul general al CJUE: Un angajator poate interzice portul valului islamic la locul de munca

Tribunalul muncii din Hamburg (nord) si Curtea federala a muncii (Bundesarbeitsgericht) au fost sesizate de angajate musulmane ai caror angajatori din Germania cereau ca ele sa-si scoata valul la locul de munca. Cele doua jurisdictii s-au adresat CJUE pentru a afla daca regulile companiilor vizate erau conforme directivei privind egalitatea de tratament la angajare si la locul de munca. Avocatul general al CJUE a amintit, in concluziile sale publicate joi, ca directiva cere absenta oricarei discriminari directe sau indirecte fondate inclusiv pe religie.Bazandu-se pe jurisprudenta, el estimeaza ca "interdictia portului oricarui semn vizibil al unor convingeri politice, psihologice sau religioase la locul de munca, ce decurge dintr-un regulament intern al unei intreprinderi private, nu constituie o discriminare directa fondata pe religie sau pe convingerile la adresa angajatilor ce respecta anumite reguli vestimentare prin aplicarea de precepte religioase".Avocatul general considera, de asemenea, ca "daca interdictia portului, la locul de munca, a oricarui semn vizibil al unor convingeri politice, filosofice sau religioase este admisibil, angajatorul are de asemenea libertatea, in cadrul libertatii intreprinderii sale, sa interzica doar portul de semne ostentative de mari dimensiuni".El considera in acest sens ca o politica de neutralitate a unei intreprinderi "nu este incompatibila cu portul, de catre angajatii sai, a unor insemne religioase, vizibile sau nu, insa de dimensiune mica, adica discrete, si care nu se remarca la o prima abordare".Cu toate acestea, el estimeaza ca "valul islamic nu constituie un insemn religios de dimensiuni mici" , chiar daca el recunoaste ca nu ii revine Curtii sa dea o definitie a termenilor "dimensiune mica" si ca un anumit rol il poate juca si contextul."Prin urmare, ii revine jurisdictiei nationale sa examineze situatia de la caz la caz", a subliniat avocatul general al CJUE.CJUE nu este obligata sa urmeze opinia avocatului general.