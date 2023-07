Coasta de Fildes: Ministri jefuiti si pericol de razboi civil

Gasti de tineri si forte de securitate au devastat si jefuit casele ministrilor numiti de Alassane Outtara, cel care e recunoscut drept presedinte legitim de cea mai mare parte a comunitatii internationale, dar caruia seful statului, Laurent Gbagbo, refuza sa-i cedeze locul.

Autorii jafurilor sunt chiar oamenii celui de-al doilea, care incearca sa-i intimideze pe suporterii lui Outtara, in conditiile in care tara e practic blocata si impartita intre suporterii celor doi, fiecare considerandu-se conducatorul de drept al tarii, scrie BBC News.

Martorii din capitala Abidjan spun ca gastile au devastat casele ministrilor lui Outtara in timp ce politia privea fara sa intervina. Unul dintre ministri a povestit chiar ca i-a fost furat Mercedesul, iar casa i-a fost devastata. Cabinetul lui Outtara are sediul intr-un hotel din capitala Abidjan, sub protectia ONU, dat fiind ca e in zona controlata de Gbagbo.

Intre timp, fostii rebeli din Noile Forte, care controleaza jumatatea de nord a tarii si care il sustin pe Outtara, au ocupat orasul Toulepleu, controlat pana acum de trupele lui Gbagbo. Exista temeri ca razboiul civil incheiat in 2006 va rezibucni, mai ales ca in ultimele saptamani au existant sangeroase ciocniri de strada in capitala, in care au murit zeci de oameni.