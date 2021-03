Cod galben de ploi si ninsoare in Bulgaria. Recomandarile de ultima ora ale Ministerului Afacerilor Externe

Recomandarile autoritatilor

Concret, in Republica Bulgaria, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie, pentru perioada 17-18 martie a fost emis un cod galben de precipitatii, dupa cum urmeaza:- ploaie si ninsoare in regiunile Targoviste, Razgrad si Sumen; precipitatiile se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare; conditiile meteorologice vor fi prielnice formarii de polei si aparitiei troienelor de zapada;* ninsoare, insotita de rafale de vant, in regiunile Veliko Tarnovo si Gabrovo; conditiile meteorologice vor fi prielnice formarii de polei si aparitiei troienelor de zapada;* ploaie in regiunile Ruse si Silistra; precipitatiile vor inregistra cantitati de pana la 25 mm;* intensificari ale vantului, in regiunile Vidin, Montana, Vrata, Pleven, Loveci, Plovdiv, Pazardjik, Blagoevgrad, Pernik, Kiustendil, Sofia-regiune si Sofia; rafalele de vant vor avea viteze de 20 - 22m/sec. Autoritatile bulgare recomanda informarea cu privire la conditiile meteo din regiunile de destinatie, iar in cazul deplasarilor rutiere, adaptarea vitezei la conditiile meteo, echiparea autovehiculelor pentru circulatie pe drumurile publice in conditii de iarna si respectarea stricta a semnalizarilor rutiere temporare si a indicatiilor/semnalelor organelor de control aflate la fata locului. Pe perioada instituirii codurilor de atentionare meteorologica este posibil ca unele categorii de drumuri sa fie inchise circulatiei rutiere din cauza formarii troienelor de zapada sau a vizibilitatii reduse in conditii de viscol", arata MAE.Informatii suplimentare pot fi accesate astfel: cu privire la regimul vamal, la intrarea in Bulgaria dinspre Turcia - pe site-ul www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Conditii de calatorie in Bulgaria, titlul Reglementari vamale) si pe site-ul Agentiei "Vami" din Bulgaria - www.customs.bg; cu privire la e-vigneta si sistemul e-TOLL - pe site-ul www.bgtoll.bg; cu privire la situatia circulatiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare - pe site-ul www.mvr.bg; cu privire la starea vremii - pe site-ul www.weather.bg; cu privire la starea actuala a drumurilor - pe aplicatia gratuita LIMA www.lima.api.bg, de pe pagina de Internet a Agentiei "Infrastructura Rutiera" - www.api.bg si la numarul de telefon 070013020, accesibil in regim non-stop.