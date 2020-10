Columbia a depasit pragul de un milion de cazuri de Covid-19

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.769 de cazuri noi de infectare, ceea ce duce numarul total de contaminari la 1.007.711 din momentul in care primul caz a fost raportat in Columbia, pe 6 martie.Numarul deceselor asociate COVID-19 a ajuns in prezent la aproximativ 30.000, dupa inregistrarea a 198 de morti in ultimele zece zile, au precizat autoritatile.Cu o populatie de 50 de milioane de locuitori, Columbia este a opta tara care depaseste pragul de un milion de contaminari, dupa Statele Unite, India Rusia , Argentina, Spania si Franta.Presedintele columbian, Ivan Duque, a subliniat ca tara sa are una dintre cele mai scazute rate a deceselor raportate la populatie de pe continent. "Ne-am descurcat mult mai bine decat alte tari. Insa nu spun asta ca sa ne simtim triumfatori, o spun cu ideea sa ne protejam mai mult", a declarat liderul conservator de la Chinchina (centru).Potrivit Institutului National de Sanatate (INS), Columbia ocupa locul al zecelea pe continent in aceasta privinta, cu o medie de 561 de decese la un milion de locuitori: aproape jumatate prin comparatie cu Peru (1.016) si cu un sfert mai putin decat Brazilia (719).Guvernul columbian a decretat carantina la nivel national pe 25 martie, apoi a relaxat-o pentru a salva economia. De la 1 septembrie, acesta urmeaza o strategie bazata pe responsabilitatea individuala si pe utilizarea generalizata a mastilor in spatiile publice.Duque a declarat ca a alocat resurse de "aproape 11% din PIB" (circa 31 de miliarde de dolari) pentru a face fata situatiei de urgenta epidemica. Cu toate acestea, somajul in orase a crescut la un nivel istoric de 19,6% in luna august.