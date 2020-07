Comandamentul Fortei Aeriene din Finlanda renunta la svastica din logo. Controversatul simbol a start pe avioane aproape un secol

Emblema unitatii Comandamentului Fortei Aeriene finlandeze nu va mai prezenta semnul svasticii, au confirmat autoritatile finlandeze pentru Euronews Forta Aeriana finlandeza a folosit svastica albastra inca din 1918, cand contele suedez Eric von Rosen a donat tarii un avion de recunoastere Thulin Type D. Von Rosen a pictat acest simbol care ii aducea noroc pe aripile aeronavei, simbolul a devenit emblema nationala a tuturor aeronavelor Fortei Aeriene finlandeze din 1918 pana in 1945.De la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, aeronavele finlandeze au folosit drept emblema un cerc colorat in alb si albastru, dar asvastica albastra a ramas pe emblemele si steagurile unitatilor si pe decoratiuni.In 2017, emblema unitatii Comandamentului Fortei Aeriene, care pana atunci era reprezentata de o svastica si o pereche de aripi, a fost schimbata pentru a semana cu o emblema a serviciului Fortei Aeriene - un vultur auriu si niste aripi asezate in forma de cerc."Intrucat emblemele unitatii sunt purtate pe uniforme, s-a considerat ca nu este practic si util sa se foloseasca vechea emblema a Comandamentului Fortei Aeriene, care a provocat neintelegeri din cand in cand", a declarat pentru Euronews un purtator de cuvant al Fortei Aeriene finlandeze."Cu toate acestea, fiind simbolul contelui von Rosen si al insemnelor nationale ale aeronavelor militare finlandeze, svastica va fi in continuare folosita pentru steagurile si decoratiunile unitatilor Fortelor Aeriene", a adaugat purtatorul de cuvant.