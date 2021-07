Seful fortelor militare americane si NATO in Afganistan si-a predat prerogativele inaintea retragerii trupelor din tara

In cadrul unei ceremonii la cartierul general ultrafortificat al fortelor straine din Kabul, generalul Miller, care s-a aflat la comanda trupelor coalitiei in Afganistan din septembrie 2018, si-a transmis prerogativele generalului Kenneth McKenzie, seful Comandamentului central al armatei americane (Centcom), avand cartierul general in Florida (sud-estul SUA ), responsabil de activitatile militare americane in 20 de tari din Orientul Mijlociu si Asia Centrala si de Sud, intre care si Afganistanul.Aceasta schimbare de comandament reprezinta unul dintre ultimele gesturi simbolice inaintea retragerii definitive a trupelor straine din Afganistan, care ar urma sa se incheie la sfarsitul lunii august. Retragerea , in proportie de 90% pentru armata americana, va pune capat celor 20 de ani de interventie militara a unei coalitii a tarilor NATO, condusa de SUA, intrata in Afganistan in octombrie 2001, ca urmare a atentatelor de la 11 septembrie din acelasi an de la New York si Washington Ea intervine in plina ofensiva a talibanilor in toate directiile, lansata la inceputul lunii mai odata cu inceperea retragerii trupelor straine, ceea ce le-a permis sa cucereasca zone importante din teritoriul tarii, in fata unei armate afgane de acum private de sprijinul crucial aerian american si care nu opune decat o rezistenta anemica.Insurgentii au preluat controlul asupra mai multor districte rurale si puncte de frontiera cheie, cu Iranul, Turkmenistanul si Tadjikistanul. Armata afgana nu controleaza in prezent decat marile orase si principalele axe rutiere.Numeroase districte din provinciile vecine capitalei Kabul au cazut recent in mainile talibanilor, provocand temeri ca vor ataca in curand capitala sau aeroportul acesteia, singura cale de iesire a cetatenilor straini din tara.Luni, confruntari continuau in mai multe provincii, in special in cele de la sud de Kandahar - leaganul si bastionul istoric al talibanilor - Helmand si Nimroz.