Comisia Europeana investeste 100 de milioane de euro pentru cercetarea in domeniul vaccinurilor

"Avem nevoie de tratamente si vaccinuri eficiente pentru a elimina pericolul cauzat de coronavirus. De aceea, suntem mandri sa sustinem eforturile CEPI de dezvoltare rapida a celor mai promitatoare potentiale vaccinuri", a declarat Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret, potrivit comunicat de presa al Comisiei Europene remis miercuri News.ro.Ca raspuns la pandemia de coronavirus, CEPI, un parteneriat global creat in 2017 in scopul dezvoltarii de vaccinuri menite sa previna aparitia unor epidemii viitoare, actioneaza in sensul crearii rapide a unui portofoliu vast cuprinzand cele mai avansate vaccinuri potentiale impotriva coronavirusului, asigurand faptul ca acestea sunt gata de productie la scara larga, in colaborare cu partenerii din industrie.Prin sprijinul acordat CEPI in cadrul programului Orizont 2020 se vor finanta activitati de cercetare si inovare, dar nu si fabricarea de vaccinuri, mai arata sursa citataIn cadrul initiativei privind raspunsul mondial la coronavirus condusa de presedintele CE Ursula von den Leyen au fost promise, pana in prezent, 15,9 miliarde de euro pentru accesul universal la teste, tratamente si vaccinuri impotriva raspandirii coronavirusului si pentru redresare la nivel mondial.