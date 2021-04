Comisia Europeana anunta o noua strategie privind migratia. "Revenirile voluntare sunt intotdeauna optiunea mai buna"

Strategia promoveaza returnarea voluntara si reintegrarea ca parte integranta a unui sistem comun al UE pentru returnari, un obiectiv-cheie al noului Pact privind migratia si azilul, mentioneaza un comunicat al executivului UE.Acesta precizeaza ca strategia stabileste masuri practice menite sa consolideze cadrul juridic si operational pentru returnarile voluntare din Europa si din tarile de tranzit, sa amelioreze calitatea programelor de returnare si reintegrare, sa stabileasca legaturi mai bune cu initiativele de dezvoltare si sa consolideze cooperarea cu tarile partenere.Noua strategie este necesara dat fiind ca doar o treime dintre cei care 'nu au drept de sedere in UE' se intorc in realitate in tarile de origine, a afirmat comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson.Activisti pentru drepturile omului au aratat insa ca aceasta cifra este exagerata, intrucat include cazurile de solicitanti de azil care au facut recurs, iar multi dintre ei castiga in a doua instanta, noteaza dpa."Revenirile voluntare sunt intotdeauna optiunea mai buna: ele pun in centrul atentiei individul, sunt mai eficiente si mai putin costisitoare", a subliniat Ylva Johansson intr-un comunicat de presa.Conform executivului UE, numai o treime dintre reveniri au fost pe baze voluntare. Potrivit cifrelor Comisiei, returnarile fortate costa 3.414 euro per persoana, comparativ cu 560 de euro in cazul celor voluntare.Comunicatul mai arata ca, prin intermediul mandatului sau consolidat, Frontex poate sprijini statele membre in toate etapele procesului de returnare voluntara si de reintegrare, inclusiv in ceea ce priveste consilierea premergatoare returnarii, sprijinul ulterior sosirii si monitorizarea eficacitatii asistentei pentru reintegrare.Noua strategie isi propune sa creasca procentul de reveniri voluntare, prin crearea unui cadru european de consiliere.Furnizarea de consiliere timpurie, personalizata si eficace in materie de returnare, care sa tina seama de circumstantele individuale, de nevoile copiilor si ale grupurilor vulnerabile, precum si de sprijinul dupa returnare, imbunatateste sansele persoanelor returnate de a se reintegra cu succes si in mod durabil in comunitatile din tara lor de origine, subliniaza Bruxelles-ul.Comisia va asigura o utilizare mai coordonata a resurselor financiare care vor fi disponibile in cadrul diferitelor fonduri ale UE pentru a sprijini intregul proces de returnare voluntara si de reintegrare, mai arata comunicatul executivului UE.