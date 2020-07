Comisia Europeana solicita masuri de protectie a muncitorilor sezonieri

"In fiecare an, sute de mii de lucratori sezonieri sprijina sectoare extrem de importante ale economiei UE, cum ar fi sectorul alimentar si cel agricol. Pandemia de COVID-19 a scos la lumina conditiile de trai si de munca dificile cu care se confrunta acesti lucratori. Acest aspect trebuie abordat. Orientarile noastre sunt un semnal de alarma adresat statelor membre si intreprinderilor pentru ca acestea sa se asigure ca isi indeplinesc obligatiile care le revin in ceea ce priveste protectia lucratorilor indispensabili, care sunt, totusi, vulnerabili", a declarat comisarul pentru locuri de munca si drepturi sociale, Nicolas Schmit, citat de Agerpres.Orientarile prezentate joi de Comisia Europeana acopera o serie de aspecte, cum ar fi: dreptul lucratorilor sezonieri de a lucra intr-un stat membru UE indiferent daca sunt cetateni UE sau daca vin din tari din afara UE; conditiile de viata si de munca adecvate, inclusiv distantarea fizica si masurile de igiena corespunzatoare; informarea clara a lucratorilor cu privire la drepturilor lor; munca nedeclarata precum si aspecte in materie de asigurari sociale.Orientarile invita autoritatile nationale si partenerii sociali sa depuna eforturi reinnoite pentru a-si indeplini rolul de garantare a aplicarii corespunzatoare a normelor si de asigurare a respectarii acestora. Ele includ recomandari concrete si sugestii privind activitatile care urmeaza sa fie intreprinse la nivel national sau la nivelul UE, precum: lansarea unui apel catre statele membre sa ia toate masurile necesare pentru a asigura conditii decente de munca si de trai pentru lucratorii sezonieri; lansarea unui apel catre statele membre in scopul sensibilizarii cu privire la cerintele in materie de securitate si sanatate in munca (SSM) care afecteaza lucratorii sezonieri, ajutand angajatorii sa puna in aplicare cerintele juridice relevante si furnizand informatii clare lucratorilor intr-o limba pe care acestia o inteleg; invitarea statelor membre sa ofere orientari practice intreprinderilor mai mici; solicitarea adresata statelor membre de a consolida inspectiile pe teren pentru a asigura aplicarea corespunzatoare a normelor SSM pentru lucratorii sezonieri.La nivelul Uniunii Europene, Comisia a planificat o serie de actiuni menite sa sporeasca protectia drepturilor lucratorilor sezonieri, printre care: un studiu menit sa colecteze date privind munca sezoniera din interiorul UE si sa identifice principalele provocari, inclusiv in ceea ce priveste subcontractarea; o ancheta privind ocupatiile cu grad ridicat de risc, inclusiv privind lucratorii sezonieri, efectuata de EU-OSHA in stransa colaborare cu Comitetul inspectorilor de munca principali; o campanie de sensibilizare care vizeaza sectoarele expuse intr-o mai mare masura muncii sezoniere, coordonata de ELA; o audiere cu partenerii sociali europeni cu privire la lucratorii sezonieri; un studiu comparativ al analizelor efectuate in diferite state membre de catre reteaua de experti juridici in materie de libera circulatie si de coordonare a securitatii sociale (MoveS); acordarea de sprijin statelor membre prin intermediul Platformei europene de combatere a muncii nedeclarate si a campaniei # EU4FairWorwork4, pentru a incuraja o mai buna informare cu privire la drepturi si obligatii in randul lucratorilor si al angajatorilor.Peste 17,6 milioane de cetateni ai UE traiesc sau lucreaza intr-un alt stat membru decat cel de origine. Anumite sectoare ale economiei europene, in special sectorul agroalimentar si cel al turismului, depind de sprijinul lucratorilor sezonieri din UE si din tarile terte pentru anumite perioade ale anului. Comisia estimeaza ca media anuala a lucratorilor sezonieri activi in UE este cuprinsa intre cateva sute de mii si un milion.Desi Comisia este cea care monitorizeaza aplicarea corespunzatoare a normelor de drept al Uniunii si de drept intern in ceea ce priveste lucratorii sezonieri din UE, responsabilitatea pentru aplicarea corespunzatoare a acestor norme revine autoritatilor nationale. Pentru a proteja lucratorii sezonieri, statele membre sunt invitate sa intensifice punerea in aplicare a legislatiei UE si a legislatiei nationale existente si sa consolideze inspectiile pe teren in acest sens, inclusiv cu sprijinul Autoritatii Europene a Muncii (ELA).