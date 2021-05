Comisia Europeana vrea sa inchida jumatate dintre cladirile de birouri de la Bruxelles, pana in 2030. Face parte din strategia privind resursele umane

Comisarul european pentru buget si administratie Johannes Hahn a declarat ca executivul comunitar "va reduce semnificativ numarul cladirilor in cursul urmatorilor zece ani" pana la 25 de cladiri in Bruxelles.In pofida inchiderii a jumatate dintre cladirile sale, spatiul total de birouri ale Comisiei Europene se va reduce cu doar 25% - de la 780.000 metri patrati la 580.000 metri patrati - intrucat executivul comunitar va comasa mai multe directorate generale in cladiri mai spatioase.Hahn a adaugat ca "politica pe termen lung, pana in 2030, privind cladirile" incearca sa faca "mai verde" Comisia Europeana prin reducerea emisiilor si "mai digitala" prin pastrarea regimului de lucru de acasa ca practica standard dupa incheierea pandemiei de coronavirus.Reorganizarea spatiilor de birouri face parte din strategia privind resursele pe care executivul UE o elaboreaza cu obiectivul de a deveni un angajator mai flexibil si mai atractiv.Aceasta este o schimbare majora pentru o institutie ce reprezinta in mod colectiv a doua mare economie a lumii si arata cat de dramatic pandemia a remodelat conditiile de munca. De asemenea, ea ilustreaza o integrare si mai mare a obiectivelor climatice in deciziile manageriale din cele mai importante institutii europene si mondiale