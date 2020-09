Compania Airbus anunta ca va da afara 15.000 de angajati in urmatorul an. Guillaume Faury: "Va fi nevoie de concedieri fortate"

Adaptarea personalului Airbus la criza din sectorul transportului aerian ar putea implica si alte masuri decat plecarile voluntare prevazute anterior, a scris directorul general de la Airbus, Guillaume Faury, intr-un mesaj trimis salariatilor constructorului european de avioane."Din pacate, relansarea traficului aerian in timpul verii nu a fost la inaltimea asteptarilor sectorul aeronautic. In consecinta, trebuie sa ne pregatim pentru o criza care, probabil, va fi mai profunda si mai indelungata decat precedentele scenarii. Trebuie sa fiu transparent: este putin probabil ca plecarile voluntare sa fie suficiente", explica Guillaume Faury, seful companiei Airbus intr-o scrisoare consultata de Reuters.Un purtator de cuvant de la Airbus a confirmat ca Guillaume Faury a trimis o scrisoare angajatilor grupului. "Aceasta face parte din dialogul constant intre managementul de top al Airbus si angajati, care este crucial in aceasta perioada dificila pentru a asigura transparenta si a face schimb de informatii cu personalul", a precizat purtatorul de cuvant, fara a oferi alte detalii.Airbus este lider global in aeronautica, spatiu si servicii conexe. In 2019, a generat venituri de 70 de miliarde de euro si a avut 135.000 de angajati. De asemenea, Airbus ofera o gama variata de avioane de pasageri, de la 100 la peste 600 de locuri. Airbus mai furnizeaza elicoptere, aeronave-cisterna, de lupta, de transport si pentru alte misiuni.Citeste si: