VIDEO. Organismele europene de reglementare au aprobat vanzarea primei inimi complet artificiale

In jurul orei 11.29 a.m., actiunile Carmat inregistrau o crestere de 34% la bursa de la Paris, dupa ce anterior au crescut cu pana la 50%, cel mai mare salt inregistrat pe parcursul unei singure zile dupa luna mai 2013. De la inceputul anului si pana in prezent, actiunile Carmat au crescut cu 66%, cea ce confera companiei o valoare de piata de aproximativ 407 milioane de euro.Miercuri firma franceza a obtinut marcajul CE pentru inima sa artificiala, ceea ce inseamna ca acum Carmat poate sa isi vanda produsul in Uniunea Europeana ca o punte pentru transplanturile de inima.Chirurgul cardiac francez Alain Carpentier i-a propus industriasului Jean-Luc Lagardere dezvoltarea unui inimi artificiale in anul 1993. Lagardere a decis sa puna cateva laboratoare si ingineri de la compania sa producatoare de rachete Matra la dispozitia lui Carpentier si de-a lungul anilor proiectul s-a extins, inclusiv prin fuziuni, in conditiile in care acum Matra face parte din grupul european Airbus SE. Constructorul de avioane este acum cel mai mare actionar la Carmat, cu o participatie de 13%, in timp ce pachetul de actiuni detinut de Alain Carpentier este de aproximativ 5,3%.Carmat a avut nevoie de zece ani pentru a obtine marcajul CE, "un interval record, avand in vedere complexitatea unui astfel de dispozitiv", a declarat directorul general Stephane Piat. "Acum vom fi nevoiti sa lucram cu doctori si centre medicale pentru a le oferi terapia noastra si va trebui sa cautam pacienti. Faza de productie va fi una delicata", a mai spus Piat. Acesta a adaugat ca firma intentioneaza sa creasca ritmul de productie pentru noul dispozitiv incepand din ianuarie, in conditiile in care firma intentioneaza sa inceapa sa vanda dispozitivul in al doilea trimestru al anului urmator.Potrivit analistilor de la Portzamparc, inima artificiala dezvoltata de Carmat are potentialul de a deveni un produs de succes si ar putea genera vanzari anuale in valoare de 700 milioane de euro in Europa pana in 2030.