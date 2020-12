Compania Roche lanseaza un test rapid de COVID-19 cu o eficienta de 94,5 %

Compania noteaza intr-un comunicat ca va accelera canalele sale de productie pentru a putea fabrica peste 10 milioane de teste, in cazul unei cereri masive, si ca a solicitat deja autorizatie de comercializare de la Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) din SUA.Testele antigen permit diagnosticarea cu o rapiditate mai mare decat cele PCR amplu utilizate si care necesita cel putin cateva ore pentru analizarea lor.De asemenea, testele PCR au o mai mare sensibilitate, ceeea ce face ca in unele cazuri rezultatele sa fie fals pozitive.Roche a precizat ca testul sau rapid Elecsys va fi folosit la testarea vaccinului dezvoltat de Moderna, in urma unui acord semnat saptamana aceasta intre cele doua companii farmaceutice.Potrivit Roche, Elecsys ofera o similitudine de 99,9 % cu testele PCR, astfel incat poate deveni "o alternativa sau o completare" la aceste teste.CITESTE SI: