Concert in pandemie: 250 de persoane au participat la un festival de muzica electronica in cadrul unui program-pilot digital

Pentru prima data in ultimele opt luni, viata de noapte a revenit in Girona in acest weekend datorita unui program-pilot digital care, potrivit autoritatilor, ar putea permite socializarea fara a raspandi coronavirusul.Incepand din octombrie, concertele au fost interzise in regiunea Cataloniei, situata in extremitatea de nord-est a Peninsulei Iberice, iar patronii de restaurante si baruri au fost nevoiti sa inchida localurile in cursul noptii, incepand din decembrie.In cadrul unui plan avand ca scop revigorarea sectorului ospitalitatii, locuitorii din Girona au avut posibilitatea, pentru o seara, sa obtina un permis digital cu care au putut participa la un concert sau sa ia masa la cinci restaurante din oras.Pentru aceasta, participantii au trebuit sa descarce o aplicatie pe telefoanele lor mobile, sa prezinte rezultatele negative ale unui test antigen pentru COVID-19, ale unui test PCR sau sa detina dovada ca au avut anterior o infectie cu noul coronavirus.Intr-un interval de 20 de minute, aproximativ 250 de persoane au intrat in posesia biletelor petrecerea de sambata."Mi se pare grozav, pentru ca toate acestea ne afecteaza pe plan psihic. S-ar putea sa fim bine fizic, dar nu psihologic, asa ca eu cred ca acest gen de activitati, controlate si cu masuri de securitate, sunt grozave", a declarat Susana Bergaz, in varsta de 26 de ani, muncitoare la o fabrica din Girona.Cele cinci restaurante care au luat parte la eveniment au avut voie sa functioneze la 80% din capacitate.Abonamentul a avut o valabilitate de maximum 36 de ore si a costat intre 2,50 si 8,50 de euro."Initiativa 'Open Girona' este un proiect care isi propune sa experimenteze un model digital de permis cu scopul de a redeschide Girona intr-un mod sigur si controlat", au declarat organizatorii evenimentului, Blockchain Centre din Catalonia, un organism public.Un concert-test desfasurat la 27 martie in Barcelona , Spania, la care au participat 5.000 de persoane care au realizat teste rapide pentru COVID-19 si au purtat masti, insa nu au fost obligate sa respecte distantarea fizica, nu a condus la cresterea numarului de cazuri de infectare, au declarat organizatorii la inceputul acestei luni, evenimentul oferind speranta sectorului muribund al muzicii live.