19 persoane condamnate la moarte, dupa lovitura de stat militara din Myanmar, din 1 februarie

Portalul de stiri Eleven media a relatat ca 17 dintre acuzati au fost condamnati in contumacie si au fost emise mandate de arestare pe numele lor pentru asasinat, care ar fi avut loc la sfarsitul lunii martie intr-un district din Rangoon unde militarii impusesera legea martiala.Canalul public MRTV, controlat in prezent de militari, a emis vineri seara fotografiile celor doi condamnati aflati deja in arest.Condamnarile au fost denuntate sambata de organizatia neguvernamentala Human Rights Watch (HRW), potrivit AFP. "Aceasta arata ca militarii sunt gata sa revina la vremurile in care oamenii erau executati in Myamar", adica la acum mai bine de 30 de ani, a declarat Phil Robertson, director adjunct pentru Asia al HRW.Aceste condamnari pot avea ca scop sa descurajeze manifestantii si sa constranga populatia sa revina la locurile de munca, potrivit lui Robertson. "Scopul lor este sa-i alunge pe oameni de pe strada, recurgand la forta si la violenta", a adaugat el.In ciuda reprimarii brutale din partea fortelor de securitate, soldata cu peste 600 de morti, mii de manifestanti au iesit din nou sambata pe strazi pentru a protesta.In orasul Bago, situat la circa 70 de kilometri nord-vest de Rangoon, fortele de securitate au ucis vineri peste 80 de oameni, tragand in directia multimii cu mitraliere cu aruncatoare de grenade.Pe de alta parte, cel putin 14 politisti si-au pierdut viata sambata in nord-estul Myanmar, in timpul unui atac coordonat al mai multor gherile etnice. Atacul - care a mai facut cinci raniti si doi disparuti - s-a produs la primele orele ale diminetii in statul Shan, a declarat un martor pentru portalul de stiri Irrawaddy.Potrivit acestui martor, asaltul a fost lansat de grupurile rebele Armata Arakan, Armata de Eliberare Ta'ang si Armata Nationala a Aliantei Democratice, gherile etnice care la finele lunii martie au lansat un ultimatum juntei militare sa inceteze reprimarea manifestantilor care protesteaza impotriva loviturii de stat din 1 februarie. Insa pana sambata dupa-amiaza niciunul dintre aceste grupuri nu a revendicat atacul.Portalul Irrawaddy a mai informat ca sambata grupurile Armata pentru Independenta Kachin si Uniunea Nationala Karen au lansat o serie de atacuri impotriva regimului, ca represalii la uciderea unor protestatari la Bago.