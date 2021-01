Condamnarea liderei de opozitie belaruse Maria Kolesnikova a fost prelungita cu doua luni

Kolesnikova, in varsta de 38 de ani, este membra a prezidiului consiliului de coordonare al opozitiei care a incercat sa obtina o tranzitie pasnica de putere in Belarus.Dupa ce a participat la protestele in masa care cereau demisia presedintelui Aleksandr Lukasenko, ea a fost rapita de serviciul secret KGB la Minsk, in septembrie.Ea a reusit sa dejoace o tentativa a serviciilor belaruse de a o forta sa paraseasca tara si sa se refugieze in Ucraina dupa ce si-a rupt pasaportul la frontiera, iar ulterior a fost incarcerata pentru punerea in pericol a securitatii nationale.Potrivit Vesna, o organizatie care militeaza pentru respectarea drepturilor omului, peste 160 de detinuti politici se afla in prezent in inchisorile din Belarus, in legatura cu protestele.Politia din Belarus a arestat peste 30.000 de persoane de la inceputul demonstratiilor care denuntau fraude in alegerile prezidentiale din urma cu cinci luni, despre care autoritatile sustin ca au fost castigate de Lukasenko cu peste 80% din voturi.Lukasenko, despre care se spune adesea ca este ultimul dictator al Europei, nu mai este recunoscut ca presedinte de Uniunea Europeana.Maria Kolesnikova este o aliata apropiata a Svetlanei Tihanovskaia, care a iesit a doua in alegerile de pe 9 august, conform rezultatului oficial al alegerilor. Sustinatorii Svetlanei Tihanovskaia sustin ca ea a castigat alegerile.Citeste si: