Conflictul din estul Ucrainei: Berlinul acuza Rusia de provocare

"Impresia mea este ca partea rusa face totul pentru a provoca reactii", a declarat Kramp-Karrenbauer pentru postul de televiziune ARD.Rusia si-a mobilizat mii de soldati la frontiera sa cu Ucraina , tara care aspira sa adere la NATO. In paralel, de la inceputul anului au fost reluate in estul Ucrainei confruntarile intre fortele Kievului si separatistii prorusi."Suntem angajati alaturi de Ucraina, lucrurile sunt clare", a dat asigurari ministrul german.In acelasi timp, este evident ca presedintele rus "nu asteapta decat un pas (al Ucrainei) in directia NATO care sa-i serveasca drept argument pentru a actiona si mai mult", a spus Annegret Kramp-Karrenbauer referitor la riscurile unui conflict direct intre Moscova si Kiev.Ea a subliniat ca situatia este urmarita "cu ingrijorare". "Vom face totul pentru ca lucrurile sa nu degenereze", a adaugat ministrul german al apararii, salutand reactia ''cumpatata'' de pana acum a Kievului.Purtatoarea de cuvant a administratiei prezidentiale ucrainene, Iulia Mendel, a declarat luni ca Rusia a comasat peste 40.000 de soldati in apropierea frontierei estice a Ucrainei si alti 40.000 de soldati in Crimeea