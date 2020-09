Conflictul din Nagornii Karabah: 39 de morti dupa 24 de ore de lupte

Conflictele au inceput duminica dimineata, cand 32 de militari au fost ucisi, potrivit ministerului Apararii al separatistilor, citat de AFP.De asemenea, in conflict au fost ucisi si cinci civili azeri si doi civili armeni din Karabah, potrivit bilanturilor anuntate duminica.Azerbaidjanul nu a anuntat pierderi in randul militarilor.Bilantul ar putea fi mai grav, mai ales in conditiile in care cele doua tabere afirma ca au ucis sute de combatanti din tabara adversa difuzand imagini cu blindate distruse.Ministerul Apararii din Karabah a precizat cu aceasta ocazie ca a recastigat pozitiile pierdute in urma cu o zi, insa Azerbaidjanul a afirmat contrariul precizand ca a cucerit noi teritorii.Fortele armate azere "lovesc pozitiile inamicului cu rachete, artilerie si aviatie (...) si au cucerit mai multe pozitii strategice din jurul localitati Talysh. Inamicul se retrage", a afirmat ministerul Apararii din aceasta tara caucaziana, care a cumparat masiv armament in ultimii ani gratie veniturilor din petrol.Azerbaidjanul a mai afirmat ca a lansat o "contraofensiva" majora ca raspuns la o "agresiune" armeana folosind artilerie, blindate si bombardamente aeriene impotriva provinciei care i-a scapat de sub control dupa caderea URSS. Razboiul s-a soldat cu 30.000 de morti in urma caruia Nagornii Karabah a ramas sub controlul separatistilor sustinuti de Armenia.Conflictele, ele mai sangeroase din 2016, au provocat ingrijorare pe scena internationala. ONU Rusia , Franta si Statele Unite au cerut incetarea imediata a ostilitatilor.Mai mult, Turcia si-a reafirmat sprijinul total pentru Azerbaidjan, iar Erevanul a acuzat Ankara de ingerinta politica si militara in acest conflict. Moscova , care intretine relatii cordiale cu cele doua tari, e marele arbitru regional fiind mai apropiata de Armenia. Azerbaidjanul si Armenia fac parte dintr-o alianta militara dominata de Rusia, Organizatia tratatului de securitate colectiva.