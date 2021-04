Un avion F-15 Eagle al Arabiei Saudite a doborat o drona kamikaze lansata de rebelii Houthi VIDEO

Informatiile despre interceptarile efectuate de avioanele de lupta F-15 ale Royal Saudi Air Force, precum si de sistemele Patriot, au tot aparut. Mai ales din cauza costurilor de sute de mii de dolari pe care Arabia Saudita trebuie sa le suporte cu interceptarea unor drone care valoreaza mult mai putin.Cu toate acestea, mai multe imagini foto-video au aparut abia acum in mediul online. Analistii OSINT ai publicatiei The Drive spun ca aceste materiale video ofera o mai buna intelegere asupra modului in care avioanele F-15 ale Royal Saudi Air Force intercepteaza dronele lansate de rebelii houthi.Potrivit analizei publicatiei The Drive, in imaginile publicate online se poate observa o drona Qasef - mai precis ar fi vorba despre Qasef-2K - care este doborata de o racheta aer-aer, lansata de un avion F-15 Eagle.In acest video, conform analizei publicatiei The Drive, se poate observa o drona Qasef-2K doborata de o racheta aer-aer, lansata de un avion F-15 Eagle. Cel mai probabil, sauditii au lansat o racheta de tip AMRAAM, cel mai probabil AIM-120. Potrivit sursei citate, nu exista indicatii clare cu privire la momentul sau locul la care a fost realizat acest material video.De-a lungul timpului Arabia Saudita si-a imbunatatit considerabil capacitatile de a intercepta drone si rachete lansate de rebelii houthi, precum si a rachetelor grupului. Cu toate acestea, costurile pe care Arabia Saudita trebuie sa le suporte cu interceptarea acestor arme este mult mai mare in raport cu cat valoreaza.De exemplu, Pentagonul a estimat ca Fortele Aeriene ale Arabiei Saudite vor plati 29.000 de dolari pe ora de zbor pentru a-si opera noile avioane de lupta F-15EX. In plus, fiecare racheta AIM-120C, versiunea AMRAAM pe care o folosesc sauditii, costa in jur de 1 milion de dolari, in timp ce AIM-9X Sidewinders are un cost unitar cuprins intre 430.000 si 470.000 dolari. Dronele din seria Qasef, folosite de rebelii houthi costa cel mult cateva mii de dolari pentru a fi produse.