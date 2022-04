Consilierul lui Voronin, sef de campanie pentru comunisti

Republica Moldova a inceput deja mutarile caracteristice campaniei electorale, desi prerogativele Parlamentului expira in martie anul viitor, iar mandatul presedintelui in aprilie.

Presedintele Vladimir Voronin a facut o mutarea importanta numindu-l pe Mark Tkaciuk, pricipalul sau consilier, in fruntea stafului electoral al Partidului Comunist, informeaza Romanian Global News.

Nicolae Andronic, liderul partidului din opozitie, a afirmat ca Vornin a inceput deja campania electorala prin desemnarea lui Tkaciuk ca sef al centrului de pregatire electorala.

Tkaciuk a fost alaturi de Voronin in ambele mandate, fiind unul dintre promotorii orientarilor politice ale Moldovei, mai intai spre Rusia si apoi spre puterile occidentale.

"Judecand dupa schimbarile care au avut loc in ultimul an in interiorul Partidului Comunist, din biroul central au fost inlaturati veteranii. Tkaciuk isi pregateste terenul. Cu acordul lui Voronin, el ar putea, in viitorul apropiat, sa preia conducerea comunistilor. Este cu atat mai posibil, cu cat partenerii occidentali il sfatuiesc de mult pe Voronin sa nu mai cumuleze functiile de presedinte si lider de partid. Voronin poate acum sa dea curs acestor indemnuri", a declarat Arcadie Barbarosie, directorul Institului pentru politica.

