Fost director al OMS, anchetat de procurorii italieni intr-un dosar ce priveste originea pandemiei in peninsula

Conform media italiene, procurori din Bergamo (nord) au deschis o ancheta asupra lui Ranieri Guerra, care pana recent a fost unul dintre cei 11 directori generali adjuncti ai OMS, iar in prezent este consilier special al sefului OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pentru suspiciunea ca le-a dat informatii false.Orasul Bergamo a fost epicentrul primului val de coronavirus care a lovit Italia la inceputul anului 2020, iar parchetul a deschis o ampla ancheta cu privire posibila gestionare necorespunzatoare a crizei.Guerra a fost audiat de procurori in noiembrie, dupa ce Francesco Zambon, autorul principal al raportului OMS cu privire la raspunsul Italiei la criza, document retras in graba de catre agentia ONU, a declarat ca textul fusese inlaturat pentru a se evita o situatie jenanta pentru guvernul de la Roma.Zambon, care a demisionat din OMS la 31 martie, a declarat miercuri pentru AFP ca organizatia rezista cu greu presiunilor politice, evocand in acest sens acuzatiile potrivit carora aceasta nu se incumeta sa exercite presiuni asupra Chinei in problema originei pandemiei de COVID-19"Acest mic caz italian v-ar putea ajuta sa intelegeti mai bine marele caz chinez", a apreciat Zambon.La randul sau Guerra a negat orice fapta reprobabila. "Le-am spus procurorilor tot ce stiam la acea vreme, cu buna credinta", a declarat el pentru agentia de presa italiana AGI, adaugand ca este gata sa discute din nou cu procurorii."OMS examineaza in prezent o cerere de asistenta juridica internationala din partea biroului procurorului general din Bergamo", a declarat un purtator de cuvant al OMS la Geneva.Cu toate acestea, el a refuzat sa ofere mai multe detalii, reiterand pozitia OMS potrivit careia raportul privind raspunsul Italiei la coronavirus a fost retras deoarece "continea inexactitati si incoerente".Documentul, redactat de un birou al OMS din Venetia, a fost publicat la 13 mai si retras a doua zi.Una din concluziile cele mai devastatoare era ca Italia avea un plan de raspuns la pandemie invechit, datand din 2006.Documentul califica de asemenea raspunsul din prima etapa a spitalelor italiene la epidemie ca fiind unul "improvizat, haotic si creativ", compensand astfel absenta orientarilor oficiale.Emisiunea de stiri italiana 'Non e l'Arena' dezvaluise duminica o conversatie care s-a scurs de pe WhatsApp, in care se pare ca Guerra se lauda cu blocarea raportului."M-am adresat in cele din urma lui Tedros si am facut ca documentul sa fie retras", scria el unui inalt responsabil din domeniul sanatatii de la Roma, aparent referindu-se la seful OMS, potrivit AFP.