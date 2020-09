Consiliul Stiintific din Franta a votat favorabil pentru scurtarea perioadei de carantina la sapte zile

Organismul de consultare infiintat pentru combaterea pandemiei declansate de noul coronavirus s-a pronuntat in favoarea ideii ca "perioada de izolare, intr-un anumit numar de situatii, sa fie redusa de la 14 la sapte zile", a informat postul de radio France Inter.Olivier Veran a precizat ca decizia nu da prioritate chestiunilor economice, ci tine cont de faptul ca "toti suntem contagiosi in primele cinci zile dupa simptome sau dupa testul pozitiv, iar apoi contagiozitatea scade in mod semnificativ".Ministrul francez a admis ca o parte importanta a compatriotilor lui nu respecta in prezent perioada de carantina si s-a aratat increzator ca o scurtare a perioadei de izolare ar putea duce la indeplinirea obiectivelor avute in vedere prin aceasta masura.Olivier Veran a subliniat ca, potrivit expertilor, dupa cinci zile de la contractarea bolii, mai putin de 5 % dintre persoanele afectate sunt "potential contagioase" si intr-o forma "foarte scazuta".Executivul francez va lua o decizie in acest sens vineri 11 septembrie, in cadrul unui Consiliu pentru aparare si securitate axat pe situatia epidemiologica.Franta a inregistrat luni 4.203 noi cazuri de COVID-19, fata de cele 7.071 raportate duminica si de cele 8.550 diagnosticate sambata.