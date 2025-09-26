Conspiratia celor 3.000 de soareci de la Kremlin

Serviciul Federal de Garda (echivalentul Serviciului Secret american) care asigura paza presedintelui Federatiei Ruse si a Kremlinului a anuntat, in presa, ca intentioneaza sa cumpere 3.200 de rozatoare, femele, albe, crescute in laborator si care sa nu depaseasca 18 grame in greutate. Kremlinul este dispus sa cumpere soriceii cu echivalentul a 10.000 de lire sterline, transmite The Times.

Cum era de asteptat, adeptii teoriilor conspiratiei s-au lansat intr-un val de speculatii, majoritatea publicate pe bloguri.

Unii comentatori de pe Internet au sugerat ca soriceii servesc la experimente cu Poloniu 210, substanta radioactiva cu care a fost otravit fostul spion rus Aleksandr Litvinenko, la Londra. Alti bloggeri au sustinut ca Putin are nevoie de aceste rozatoare, intrucat bucatariile Kremlinului pot fi un loc extrem de toxic.

Alte versiuni sustin ca este vorba despre pastrarea patrimoniului cultural: bisericile si catedralele din Kremlin, avand turle aurite, atrag un numar mare de ciori, care le pun in pericol frumusetea.

Pentru ca bijuteriile arhitecturii rusesti sa nu fie distruse de pasari, rusii au infiintat o "divizie" de soimi care sa alunge ciorile. Soimii trebuie hraniti si ei cu ceva, adica exact cei 3.200 de soricei albi. Un platou cu bunatati pentru aparatorii inaripati ai fortaretei Kremlin, comenteaza bloggerii rusi, citati de The Times.

