Consulatul roman din Chisinau va emite 600 de vize pe zi

Consulatul roman de la Chisinau va emite 600 de vize pe zi, incepand din decembrie, cu 200 - 250 mai multe decat in prezent, iar durata pentru eliberarea documentelor de cazier judiciar si a celor pentru pasapoarte va fi redusa de la doua - patru luni la 30 de zile, la toate consulatele romanesti, relateaza NewsIn.

Masurile luate de guvern, printre care dotarea consulatului cu pentru imbunatatirea serviciilor consulare au fost prezentate, joi, de catre secretarul general al Guvernului, Ilie Bolojan. Totodata, organigrama Consulatului Romaniei de la Chisinau a fost suplimentata cu 16 posturi, iar spatiul in care va functiona consulatul incepand cu luna decembrie va fi unul mai mare.

Potrivit lui Bolojan, in 2007 s-a constatat o reducere cu 30% a numarului de intrari in Romania, din Republica Moldova. "Acest lucru inseamna ca sistemul de vize a functionat ca o restrictie a circulatiei cetatenilor moldoveni", a spus Bolojan. Potrivit secretarului general al guvernului, in anul 2006 s-au inregistrat 1,5 milioane de intrari din Republica Moldova in Romania, iar in primele noua luni ale acestui an, 780.000 de intrari.

"Asta ne impune, pentru a elimina orice fel de ingreunare a circulatiei cetatenilor moldoveni, sa marim capacitatea de a elibera vize de la 350 - 400 pe zi la peste 600 pe zi", adaugand ca de la 1 decembrie 2007, durata de eliberare a documentelor de cazier judiciar si a celor pentru pasapoarte va fi redusa de la doua - patru luni la maximum 30 de zile.

Scurtarea termenului de eliberare a vizelor va fi permisa atat prin tiparirea centralizata a pasapoartelor, cat si prin decizia guvernului de a modifica legea notarilor publici, astfel incat misiunile diplomatice si consulatele Romaniei sa poata autentifica declaratiile cetatenilor straini care sunt casatoriti cu cetateni romani sau au rude cetateni romani. "In acest fel, am permis consulilor sa functioneze ca notari", a explicat Bolojan.

Pana la acest moment, pentru obtinerea unui pasaport pentru un copil care are un singur parinte cetatean roman, de exemplu, declaratia putea fi data doar in fata unui notar din Romania.

