Un prim caz de contaminare cu noua tulpina care circula in Regatul Unit a fost inregistrat in Suedia

Noua tulpina a fost detectata la o persoana care a calatorit si s-a intors in Suedia din Regatul Unit, a anuntat Agentia de sanatate publica suedeza intr-un comunicat. Este vorba de "un prim caz izolat" in Suedia."Nu este un lucru neasteptat. Stim ca aceasta tulpina exista in Regatul Unit din septembrie si ca ea a fost semnalata recent in alte tari ale Europei sub forma de cazuri izolate", a explicat Karin Tegmark Wisell, o responsabila a agentiei, citata in comunicat.Suedia a prelungit miercuri pana pe 31 decembrie suspendarea zborurilor dinspre Regatul Unit dupa aparitia acestei noi tulpini considerata de autoritatile britanice mai contagioasa.Cazuri confirmate ale variantei britanice au fost de asemenea semnalate sambata in Spania (patru cazuri), dupa ce vineri persoane contaminate cu noua tulpina de coronavirus au fost inregistrate in Franta, Germania si Liban In Danemarca, tara vecina Suediei, autoritatile sanitare au anuntat mai devreme saptamana aceasta ca au inregistrat in total 33 de cazuri de contaminare cu noua tulpina.CITESTE SI: