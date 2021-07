Kremlinul anunta posibilitatea unei interventii in Afganistan. "Ne preocupa o posibila revarsare a problemelor"

"Evenimentele din Afganistan ne preocupa exclusiv din punctul de vedere al unei posibile 'revarsari a problemelor' pe teritoriul aliatilor nostri", a declarat Lavrov in timpul unei conferinte de presa comune sustinute cu omologul sau indian, Subrahmanyam Jaishankar.Seful diplomatiei ruse a subliniat ca atat timp cat ostilitatile se produc pe teritoriul Afganistanului, Moscova "nu intentioneaza sa intreprinda nicio actiune in privinta conflictului afgan, cu exceptia reiterarii apelurilor sale insistente pentru ca procesul politic, pe care toti afganii l-au sustinut in vorbe, sa inceapa cat mai curand posibil", potrivit RIA Novosti.In plus, Moscova sustine punerea in aplicare a acordurilor dintre Washington si talibani, a spus ministrul rus.O delegatie a miscarii talibane a sosit joi la Moscova pentru negocieri cu privire la viitorul Afganistanului si pentru a se intalni cu reprezentantul special al presedintelui Federatiei Ruse pentru Afganistan, Zamir Kabulov, noteaza RIA Novosti.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca presedintele Vladimir Putin sprijina desfasurarea unui dialog intre parti intr-o situatie atat de tensionata."Sunt necesare contacte pe fondul evolutiei situatiei atat de tensionate din Afganistan, al evolutiei situatiei la granita dintre Afganistan si Tadjikistan", a afirmat Peskov intr-o conferinta de presa vineri, evitand sa raspunda la intrebarea jurnalistilor daca Kremlinul va recunoaste guvernul taliban in cazul preluarii puterii la Kabul.Shahabuddin Delawar, liderul delegatiei insurgente care se afla in vizita la Moscova, a declarat vineri, in timpul unei conferinte de presa, ca insurgentii controleaza in prezent "85% din teritoriul Afganistanului".Talibanii controleaza deja in jur de 250 din cele 398 de districte afgane, intr-o ofensiva virulenta care a inceput la 1 mai, cand SUA si NATO au inceput procesul de retragere a trupelor internationale dupa doua decenii de conflict.In acest sens, Moscova a avertizat asupra unei cresteri a tensiunii la granita dintre Afganistan si Tadjikistan, doua treimi din aceasta frontiera fiind acum sub controlul insurgentilor.Desi delegatia talibanilor a declarat la Moscova ca inca mai cauta o solutie politica la conflictul afgan, discutiile interafgane de la Doha sunt in impas si nu au putut fi relansate in ultimele sase luni.