Contraatacul Israelului. Aviatia militara a atacat duminica Fasia Gaza, dupa ce militantii palestinieni au lansat sambata o racheta catre Israel

Sambata, tarziu, sirenele de alarma au rasunat in orasul Askelon din Israel , la nord de Fasia Gaza . Un purtator de cuvant al politiei din localitatea de pe litoralul Marii Mediterane a declarat ca o racheta trasa din teritoriul palestinian a produs daune la o cladire a unei fabrici dintr-o zona industriala. A fost solicitata interventia unui genist specializat in eliminarea bombelor.Nu s-au raportat raniti nici dupa atacul palestinian, nici dupa riposta israeliana.Armata Israelului si-a ridicat gradul de alerta in eventualitatea unor noi tiruri de rachete care ar putea marca un an de la uciderea unui comandant al Jihadului Islamic, in Gaza, in 12 noiembrie 2019.Desi in ultima vreme in spatele atacurilor sporadice din Gaza s-au aflat si alte factiuni palestiniene mai mici, Israelul considera ca raspunderea este a Hamas. In ciuda unui armistitiu mediat de Qatar intre organizatia islamista si israelieni, in ultimele luni s-au produs mai multe incidente violente. Israelul, Statele Unite si Uniunea Europeana considera Hamas organizatie terorista, relateaza Agerpres.