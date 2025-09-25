Cooperarea intre UE si Cuba a fost reluata dupa cinci ani de intrerupere

Joi, 23 Octombrie 2008, ora 21:20
777 citiri
Cooperarea intre UE si Cuba a fost reluata dupa cinci ani de intrerupere

In urma unui acord semnat de catre comisarul european pentru dezvoltare Louis Michel si de catre seful diplomatiei cubaneze, Felipe Perez Roque, UE si Cuba si-au reluat joi oficial cooperarea, suspendata in urma cu cinci ani.

"Este un avans important in relatiile dintre Cuba si UE. Mai sunt lucruri de facut si probleme de rezolvat, dar este un pas inainte", a declarat, inainte sa semneze, Perez Roque, informeaza AFP.

Michel a calificat acest acord drept "un nou inceput" si a subliniat in fata presei importanta "ca acest dialog sa poata acoperi toate subiectele, inclusiv pe cele dificile, dar respectand fiecare parte" implicata. El a facut astfel aluzie la tema drepturilor omului.

Semnarea acestui acord-cadru a intervenit dupa desfasurarea primei reuniuni la nivel ministerial intre Cuba si UE, la Paris, saptamana trecuta, prima dupa 2003. Cooperarea a fost suspendata in urma cu cinci ani, cand UE a adoptat sanctiuni impotriva insulei comuniste, in semn de protest fata de arestarea a 75 de disidenti cubanezi, dintre care 20 au fost eliberati ulterior.

Aceste sanctiuni simbolice, care vizau in primul rand limitarea vizitelor bilaterale la nivel inalt, au fost suspendate in 2005 si ridicate complet in iunie 2008, pentr a-l incuraja pe noul presedinte Raul Castro, ales in februarie, sa faca progrese spre democratie.

Inca foarte influent, desi s-a retras din cauza starii precare de sanatate, Fidel Castro, in varsta de 82 de ani, si-a exprimat "dispretul" fata de ridicarea sanctiunilor europene. Asemenea fratelui sau, fostul dictator nu a facut pana in prezent niciun comentariu privind reluarea dialogului.

Autoritatile cubaneze au informat ambasada Frantei (tara care asigura presedintia UE) in luna septembrie ca accepta sa reia dialogul. Aceasta decizie a fost considerata de experti drept o victorie a taberei pragmatice si moderate din Guvern asupra celor mai conservatori.

Michel a ajuns miercuri seara in Cuba pentru o vizita de 48 de ore, in cadrul careia va merge intr-o zona devastata de uraganele de la sfarsitul lunii august - inceputul lunii septembrie si va propune, potrivit unei surse europene, un "ajutor imediat" de doua milioane de euro.

Autoritatile cubaneze nu au raspuns, pana in prezent, ofertei de ajutor a UE, acceptand numai ajutorul oferit bilateral de Spania si Belgia, potrivit unui alt diplomat european.

Disidenti cubanezi afirma ca situatia drepturilor omului nu s-a ameliorat in Cuba de la preluarea puterii de catre Raul Castro si ca represiunea s-a agravat dupa trecerea uraganelor care au provocat lipsa unor alimente.

Șoșoacă s-a plâns la Russia Today, postul de propagandă al lui Putin, că este persecutată politic din cauză că se opune UE: "Mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare" VIDEO
Șoșoacă s-a plâns la Russia Today, postul de propagandă al lui Putin, că este persecutată politic din cauză că se opune UE: "Mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare" VIDEO
Diana Șoșoacă se prezintă la Russia Today drept victimă a unui atac politic și juridic, acuzând Uniunea Europeană de cenzură și dictatură, și susține că este persecutată pentru...
România este din nou "grânarul Europei". Este principalul exportator din blocul comunitar
România este din nou "grânarul Europei". Este principalul exportator din blocul comunitar
România a urcat pe primul loc în Uniunea Europeană la exporturile de grâu, livrând peste 2 milioane de tone în doar trei luni, în debutul noului an agricol. Performanța vine pe fondul unei...
#acord, #cuba, #Uniunea Europeana, #reluat, #suspenda, #cinci, #ani , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce avere are miliardarul roman cautat de nepalezi prin tot Bucurestiul. "Opresc si le dau cate 200 de euro"
Digi24.ro
Cel mai bogat om din Asia l-a infuriat pe Trump din cauza afacerilor cu Rusia
DigiSport.ro
Parasit de sotie dupa ce a fost acuzat de viol, a decis sa spuna lucrurilor pe nume! Risca 15 ani de inchisoare

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gigi Becali, urmărit de nepalezi prin tot Bucureștiul: ”Și-au dat vorbă între ei. Eu când îi văd...Și nu sunt ortodocși”
  2. O veveriță agresivă a băgat două femei în spital. „Eram plină de sânge” FOTO/VIDEO
  3. Trump a inaugurat noua galerie a președinților de la Casa Albă. Este inclus și Joe Biden, dar nu cu un portret. Umilință marca Trump FOTO VIDEO
  4. Alertă sanitar-veterinară în Munții Țarcu după ce 21 de zimbri au fost găsiți morți. Ipoteza otrăvirii, exclusă
  5. Ce se întâmplă cu Horațiu Potra în lipsa unui tratat juridic între România și Emiratele Arabe Unite. Explicațiile ministrului Justiției
  6. Misterul conștiinței umane rămâne nerezolvat: două dintre cele mai mari teorii testate în paralel, niciuna nu a convins
  7. Un ghețar uriaș s-a prăbușit în mare chiar sub ochii turiștilor. Imaginile au devenit virale VIDEO
  8. Avioane de luptă japoneze au ajuns pentru prima dată în Germania. Știrea a pus internauții pe jar. „Să sune cineva în Italia, se reunește trupa”
  9. Incident șocant într-un restaurant KFC. Bărbat găsit mort în toaletă, la 30 de ore după ce a comandat mâncare
  10. Povestea tânărului care s-a născut cu 8 degete la mâini: „Dumnezeu a decis să păstreze două pentru El” VIDEO