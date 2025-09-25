Cooperarea intre UE si Cuba a fost reluata dupa cinci ani de intrerupere

In urma unui acord semnat de catre comisarul european pentru dezvoltare Louis Michel si de catre seful diplomatiei cubaneze, Felipe Perez Roque, UE si Cuba si-au reluat joi oficial cooperarea, suspendata in urma cu cinci ani.

"Este un avans important in relatiile dintre Cuba si UE. Mai sunt lucruri de facut si probleme de rezolvat, dar este un pas inainte", a declarat, inainte sa semneze, Perez Roque, informeaza AFP.

Michel a calificat acest acord drept "un nou inceput" si a subliniat in fata presei importanta "ca acest dialog sa poata acoperi toate subiectele, inclusiv pe cele dificile, dar respectand fiecare parte" implicata. El a facut astfel aluzie la tema drepturilor omului.

Semnarea acestui acord-cadru a intervenit dupa desfasurarea primei reuniuni la nivel ministerial intre Cuba si UE, la Paris, saptamana trecuta, prima dupa 2003. Cooperarea a fost suspendata in urma cu cinci ani, cand UE a adoptat sanctiuni impotriva insulei comuniste, in semn de protest fata de arestarea a 75 de disidenti cubanezi, dintre care 20 au fost eliberati ulterior.

Aceste sanctiuni simbolice, care vizau in primul rand limitarea vizitelor bilaterale la nivel inalt, au fost suspendate in 2005 si ridicate complet in iunie 2008, pentr a-l incuraja pe noul presedinte Raul Castro, ales in februarie, sa faca progrese spre democratie.

Inca foarte influent, desi s-a retras din cauza starii precare de sanatate, Fidel Castro, in varsta de 82 de ani, si-a exprimat "dispretul" fata de ridicarea sanctiunilor europene. Asemenea fratelui sau, fostul dictator nu a facut pana in prezent niciun comentariu privind reluarea dialogului.

Autoritatile cubaneze au informat ambasada Frantei (tara care asigura presedintia UE) in luna septembrie ca accepta sa reia dialogul. Aceasta decizie a fost considerata de experti drept o victorie a taberei pragmatice si moderate din Guvern asupra celor mai conservatori.

Michel a ajuns miercuri seara in Cuba pentru o vizita de 48 de ore, in cadrul careia va merge intr-o zona devastata de uraganele de la sfarsitul lunii august - inceputul lunii septembrie si va propune, potrivit unei surse europene, un "ajutor imediat" de doua milioane de euro.

Autoritatile cubaneze nu au raspuns, pana in prezent, ofertei de ajutor a UE, acceptand numai ajutorul oferit bilateral de Spania si Belgia, potrivit unui alt diplomat european.

Disidenti cubanezi afirma ca situatia drepturilor omului nu s-a ameliorat in Cuba de la preluarea puterii de catre Raul Castro si ca represiunea s-a agravat dupa trecerea uraganelor care au provocat lipsa unor alimente.

