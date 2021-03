VIDEO Tragedie in Germania. Doi copii romani au murit inecati, dupa ce au incercat sa recupereze o minge dintr-un lac

Marius si Armando au decedat, duminica dupa-amiaza, in lacul pentru pescuit Laher Teich, din Hanovra. Cei doi copii au vrut sa recupereze o minge care le cazuse in apa. S-au descaltat si au intrat in lac, insa nu au facut fata presiunii si curentilor. Au fost inghititi de apa adanca, sub privirile neputincioase ale unei fetite de 10 ani, prietena si partenera lor de joaca.Copila a fost cea care a alertat familia celor doi frati care la randul lor au chemat in ajutor serviciile de urgenta. La fata locului au venit pompieri, scafandri si un elicopter.Copiii au fost gasiti fara viata."Este atat de groaznic. Nu pot sa vorbesc inca despre asta", a declarat tatal celor doi baieti, potrivit sursei citate