Un copil cazut pe sina de cale ferata a fost salvat din fata trenului. Eroul a aparut de nicaieri VIDEO

Insotit de un apropiat care a ramas fara replica, respectivul copil a fost la un pas de o tragedie dupa ce a alunecat de pe platforma de beton dintr-o gara a orasului indian Mumbai. Au urmat clipe de panica totala, in conditiile in care peste cateva secunde s-a apropiat garnitura unui tren. Din fericire, in cadru a aparut din senin un barbat care a alergat spre copil reusind sa-l ridice la timp de pe sine.Eroul, identificat ca Mayur Shelkhe, e un angajat al garii din Mumbai. Ministerul Cailor Ferate din India i-a multumit pentru curajul exemplar: "Si-a riscat viata pentru a salva viata copilului. Salutam devotamentul maxim fata de datorie".