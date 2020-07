Coreea de Nord considera inoportuna reluarea dialogului cu Statele Unite ale Americii

Potrivit acestui diplomat, vice-ministrul de externe Choe Son Hui, negocierile dintre Washington si Phenian nu vor da rezultate si Coreea de Nord nu isi va schimba politica. ''Nu simtim nicio nevoie de a sta fata in fata cu Statele Unite, intrucat acestea considera dialogul dintre Coreea de Nord si SUA nimic mai mult decat un instrument de care sa se agate in propria criza politica'', a adaugat responsabilul nord-coreean.Secretarul de Stat adjunct al SUA Stephen Biegun va efectua saptamana viitoare o vizita in Coreea de Sud pentru a aborda problema negocierilor cu Coreea de Nord aflate in impas.Relatiile intercoreene au continuat sa se degradeze anul trecut, dupa esecul celui de-al doilea summit intre presedintii Kim Jong Un si Donald Trump , desfasurat la Hanoi in februarie 2019. Potrivit presedintelui american, Kim Jong Un a refuzat la acel summit sa-si asume suficiente angajamente privind denuclearizarea tarii sale si arsenalul de rachete balistice in schimbul ridicarii sanctiunilor internationale.Cei doi presedinti au avut o a treia intalnire, in iunie, in zona demilitarizata care separa cele doua Corei. Desi au convenit atunci reluarea negocierilor, discutiile dintre cele doua parti, desfasurate in Suedia, au fost sistate in octombrie.Fostul consilier pentru securitate nationala al presedintelui Trump, John Bolton, a declarat joi ca liderul de la Casa Alba ar putea incerca sa stabileasca un nou summit cu omologul sau nord-coreean, ca o ''surpriza de octombrie'', inaintea alegerilor prezidentiale care se vor desfasura in SUA in noiembrie. Si presedintele sud-coreean Moon Jae-in a apreciat recent ca ar fi utila o intalnire intre presedintii Trump si Kim inaintea scrutinului prezidential american.