Coreea de Nord isi extinde capacitatile militare. Anuntul facut de Kim Jong-un

Miercuri, in a doua zi a congresului Partidului Muncitorilor desfasurat la Phenian, Kim a prezentat obiectivele si "politicile tactice si strategice" care vor fi puse in practica in cadrul planului de dezvoltare pe cinci ani.Nu se stie daca liderul nord-coreean a mentionat armele nucleare printre capacitatile militare respective. Coreea de Nord ramane izolata pe plan international din cauza programului sau nuclear. Sanctiunile impuse ca raspuns la programul sau de inarmare ii afecteaza masiv economia.Marti, in debutul congresului, Kim Jong-un a recunoscut ca obiectivele stabilite in 2016 pentru cinci ani nu au fost atinse. Congresul, care initial ar fi trebuit sa aiba loc o data la cinci ani, este cel mai important organism al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord. Totusi, congresul din mai 2016 a fost primul organizat in 36 de ani.