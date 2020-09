Coreea de Nord sanctioneaza oficialii locali pentru pagubele taifunului Maysak

Taifunul Maysak a strabatut Peninsula Coreeana la inceputul acestei saptamani, provocand ploi torentiale. Imaginile transmise de televiziunea nord-coreeana aratau o strada inundata in portul Wonsan, in provincia Kangwon (est).Sambata, ziarul oficial Rodong Sinmun a informat ca liderii nord-coreeni au decis sa sanctioneze oficiali ai orasului si provinciei, acuzati ca s-au dovedit "iresponsabili" provocand "un incident grav care a facut zeci de victime".Nu este precizat cate persoane si-au pierdut viata, au fost ranite sau au fost date disparute.Potrivit publicatiei, oficialii locali nu au reusit sa identifice la timp "proprietatile cu risc" si nu au "evacuat toti locuitorii" in pofida ordinelor in acest sens din partea Partidului Muncitorilor aflat la guvernare, condus de Kim Jong Un."S-a luat decizia de a se impune sanctiuni severe administrative si legale impotriva celor responsabili pentru aceste victime", a adaugat ziarul.Taifunul Maysak a provocat cel putin doi morti in Coreea de Sud si peste 2.200 de persoane au fost evacuate in adaposturi temporare in orasul Busan (sud).Sanctionarea oficialilor locali este "o modalitate prin care liderii nord-coreeni evita sa fie invinuiti" pentru victime, a declarat pentru AFP Ahn Chan-il, un nord-coreean care a dezertat in Coreea de Sud si a devenit cercetator la Seul."Ei trimit mesajul ca Kim Jong Un nu face niciodata greseli si ca pagubele se produc atunci cand cei care lucreaza pentru el nu reusesc sa-i urmeze ordinele", a mai spus el.Citeste si: