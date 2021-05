Coregraful german Raimund Hoghe a murit la varsta de 72 de ani

Artistul german, de asemenea cineast si autor, a decedat "in noaptea de joi spre vineri", potrivit comunicatului difuzat de agentia Les Independances."Cariera sa de dansator si coregraf a inceput in 1992, in colaborare artistica cu partenerul sau Luca Giacomo Schulte", potrivit acestui comunicat. "A semnat coregrafia la 'Meinwarts' in 1994, primul sau solo in calitate de dansator, apoi, in 1997, a creat 'Chambre separee', iar in 2000 'Another Dream', o trilogie despre secolul trecut", precizeaza Les Independances.Raimund Hoghe a fost recompensat cu mai multe premii, iar in 2019 a primit titlul de Ofiter al Ordinului Artelor si Literelor din partea guvernului francez."In 2020 a primit Deutscher Tanzpreis - cel mai important premiu pentru dans din Germania", indica acelasi comunicat.Hoghe a fost dramaturg pentru coregrafa Pina Bausch in anii 1980 si critic la saptamanalul german Die Zeit.Mic de statura si cocosat, Hoghe a stiut sa profite de singularitatea sa cu forta si gratie.