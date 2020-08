Coronavirus in Europa. Mai multe state impun carantina persoanelor venite din Spania

Peste 500 de focare

Autoritatile spaniole au anuntat luni, 10 august, o medie de 4.923 de noi cazuri zilnice de infectare pentru ultimele sapte zile, mai multe decat au inregistrat impreuna Franta, Marea Britanie, Germania si Italia.Prin urmare, tot mai multe tari europene impun carantina pentru persoanele care vin din Spania.Este o situatie "critica, suntem chiar in punctul in care lucrurile pot sa se amelioreze sau sa se inrautateasca (...), aceasta inseamna ca trebuie sa facem tot ce ne sta in putinta si sa incercam sa franam focarele inainte ca ele sa se agraveze", a declarat agentiei France Presse Salvador Macip, profesor de stiinte medicale la Universitatea deschisa din Barcelona si autor al cartii "Marile epidemii moderne".Spania se confrunta cu peste 500 de focare de contagiere si cu o transmitere comunitara a virusului tot mai intensa. Aceasta transmitere "nu este deplin sub control, dar se atenueaza progresiv", a sustinut luni epidemiologul sef al Ministerului spaniol al Sanatatii, Fernando Simon.Aceasta tara a pus capat pe 21 iunie uneia dintre cele mai stricte izolari a populatiei decise de vreo tara pentru a combate raspandirea noului coronavirus. In acea zi s-au inregistrat 238 de noi infectari, cifra departe de cresterea accentuata a contagierilor remarcata incepand cu jumatatea lunii iulie. Asadar, ce s-a intamplat?"A existat o mare nerabdare de a iesi din izolare, cu gandul desigur la turism", pilon al economiei spaniole, si mizand pe ideea ca "vara, odata cu caldura, va scadea riscul de avea focare, care ar urma sa apara in toamna", explica Joan Cayla, directorul Unitatii de cercetari asupra tuberculozei din Barcelona, centru destinat acum studierii COVID-19.Dar, in pofida asteptarilor, focarele au aparut tocmai vara, Joan Cayla notand faptul ca cresterea numarului noilor cazuri a inceput la doua saptamani dupa iesirea din izolare, decalajul de timp obisnuit inainte ca accentuarea epidemiei sa fie reflectata de statistici.Sunt insa si alti factori care s-au adaugat acestui "cocktail exploziv", explica Salvador Macip, acesta mentionand lucratorii agricoli sezonieri care muncesc in conditii precare si sunt la originea mai multor focare, precum si relaxarea excesiva a populatiei ce face parte dintr-o cultura mediteraneana predispusa contactului fizic si intalnirilor frecvente cu rude si prieteni, probabil mai usor de evitat in tarile din nordul Europei.In fata acestei evolutii sunt necesare trei "arme" pentru a stavili accelerarea contagierilor, si anume educarea populatiei pentru lunile dificile care vor veni, intensificarea testarii si angajarea de personal sanitar pentru efectuarea anchetelor epidemiologice, considera cercetatorul citat, care crede insa ca la toate aceste trei capitole Spania a inregistrat esecuri.Confruntate cu focarele de COVID-19, regiunile spaniole, autonome in materie de gestionare a sistemului medical, au luat masuri drastice care au mers pana la izolari partiale in zonele cele mai afectate din nord si nord-est, precum Catalonia, Aragon sau Tara Bascilor.Masca a devenit obligatorie in toate locurile publice, cu exceptia Insulelor Canare, si au fost inchise numeroase cluburi de noapte, considerate un accelerator de transmitere a virusului.Mai multe regiuni spaniole au difuzat imagini cu mare impact emotional pentru a sensibiliza tinerii cu privire la riscurile mortale in cazul infectarii cu noul coronavirus.In schimb, guvernul de la Madrid isi lauda propria activitate, insistand ca numarul cazurilor creste pe masura cresterii numarului testelor (circa 7,5 milioane in total, din care 407.000 saptamana trecuta), ca mai mult de jumatate din noile cazuri sunt asimptomatice, ca spitalele sunt departe de a fi saturate si ca ''mortalitatea a scazut enorm'', dupa cum spunea luni epidemiologul Fernando Simon.Mortalitatea intr-adevar s-a diminuat, fata de cele aproximativ 950 de decese zilnice inregistrate in perioada de varf a primului val al epidemiei, numarul cumulat al deceselor raportate in perioada scursa dupa 21 iunie fiind de 253.