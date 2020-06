Coronavirus: In India, vagoanele de tren au fost transformate in spitale. Nu mai sunt paturi libere in unitatile medicale

Ziare.

Peste 2.000 de noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate in ultimele doua zile la New Delhi, oras cu circa 20 de milioane de locuitori si care este printre principalele focare de coronavirus in India , alaturi de Mumbai si Ahmedabad. In total 38.958 de cazuri de COVID-19 au fost raportate oficial in capitala Indiei pana in prezent, dintre care 1.271 de decese, iar numarul imbolnavirilor continua sa creasca accentuat.Guvernul local din Delhi intentioneaza sa transforme in spitale de asemenea centre de festivitati si hoteluri, astfel incat in urmatoarele saptamani sa fie disponibile inca aproximativ 20.000 de paturi.Pana in prezent pe ansamblul Indiei au fost confirmate peste 300.000 de cazuri de COVID-19 si peste 9.000 de decese.