Verdict ingrijorator al OMS: varianta indiana a coronavirusului, detectata in cel putin 17 tari

Potrivit OMS, varianta B.1.617, mai frecvent cunoscuta sub numele de varianta indiana pentru ca prima data a aparut in India, a fost detectata in peste 1.200 de secvente de genom, in aceste tari."Majoritatea secventelor descarcate in baza de date GISAID provin din India, Regatul Unit, SUA si Singapore ", a spus OMS in actualizarea saptamanala a pandemiei.In ultimele zile, varianta a fost semnalata, de asemenea, in mai multe tari europene ( Belgia , Elvetia, Grecia, Italia).Modelarea preliminara a OMS bazata pe secventele descarcate in GISAID indica faptul ca "B.1.617 are o rata de crestere mai mare decat alte variante care circula in India, sugerand o contagiozitate mai mare". OMS a clasificat recent aceasta varianta ca 'varianta de interes", si nu ca "varianta preocupanta". Or, acest ultim nume ar indica faptul ca varianta este mai periculoasa (o contagiozitate mai mare, mai letala si capabila sa scape imunizarilor vaccinale).Si aceasta varianta ridica inca intrebari. "Alte comportamente" pot fi, de asemenea, la originea recrudescentei cazurilor in India, a spus OMS, cum ar fi nerespectarea restrictiilor sanitare si adunarile in masa.Organizatia a subliniat in continuare ca alte variante aflate in circulatie in prezent sunt, de asemenea, extrem de contagioase, dar combinatia acestor doi factori "poate juca un rol in resurgenta cazurilor" in India.India se confrunta cu o explozie de cazuri, depasind luni un record mondial de 352.991 de noi contaminari si un record national de 2.812 decese, ridicand la 147,7 milioane numarul total de cazuri la nivel mondial."Cercetari suplimentare" mai ales cu privire la contagiozitatea, severitatea si riscul reinfectarii cu varianta indiana "sunt necesare urgent" pentru a intelege rolul pe care il joaca in criza sanitara din India.