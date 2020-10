STUDIU Purtarea mastii de protectie ar putea preveni decesul din cauza COVID-19 a 130.000 de persoane, in SUA

"Scenariu de referinta"

Conform scenariului pe care cercetatorii il considera cel mai plauzibil, in care guvernele locale ar limita din nou interactiunile sociale si activitatile economice dupa depasirea unui anumit prag de decese, Statele Unite ar inregistrat totusi 511.000 decese asociate COVID-19 la sfarsitul lunii februarie.Insa, daca 95% din populatia fiecarui stat ar purta in mod sistematic masca de protectie in prezenta altor persoane, acest bilant ar putea fi redus cu aproape 130.000 de decese, potrivit previziunilor oamenilor de stiinta de la Institutul de Metrica si Evaluare a Sanatatii (IHME) din Statele Unite.Chiar daca purtarea mastii ar fi respectata doar de 85% din populatie, 95.000 de vieti ar putea fi salvate, au adaugat ei in articolul publicat in jurnalul Nature Medicine."Este din ce in ce mai clar ca mastile reduc in mod semnificativ transmiterea virusurilor respiratorii precum SARS-CoV-2 si, prin urmare, limiteaza raspandirea COVID-19", au subliniat autorii.In septembrie, aproximativ 50% dintre locuitorii Statelor Unite au declarat ca au utilizat masca de protectie, in pofida rezervelor unor politicieni cu privire la eficacitatea acestora. Donald Trump a purtat rareori masca in public, a luat in ras obiceiul opus al rivalului sau in cursa prezidentiala, Joe Biden si putini dintre sustinatorii sai isi acopera gura si nasul in timpul mitingurilor electorale.Din ianuarie, noul coronavirus a infectat cel putin 8,3 milioane de oameni in Statele Unite si a ucis cel putin 223.000 dintre acestia.La jumatatea lunii iulie, echipele de la IHME au previzionat in mod corect existenta a 224.000 de decese asociate COVID-19 la 1 noiembrie.In pragul iernii, tara se confrunta cu o recrudescenta a epidemiei, cu 75.000 de cazuri noi detectate joi, aproape dublu fata de nivelurile inregistrate in urma cu o luna.In timp ce majoritatea expertilor sunt de acord ca este putin probabil ca un vaccin eficient sa fie disponibil mai devreme de urmatoarele cateva luni, masuri non-farmacologice, cum ar fi purtarea mastii, distantarea fizica, izolarea pacientilor si urmarirea contactelor sunt, in mod implicit, cele mai eficiente instrumente de combatere a epidemiei.Pentru a prezice cum ar arata urmatoarele luni, epidemiologii si specialistii in previziuni de la IHME au realizat trei scenarii posibile.Potrivit primului scenariu, considerat putin probabil, statele continua sa ridice treptat restrictiile actuale ce limiteaza deplasarile si interactiunea sociala. La 28 februarie, numarul total al deceselor asociate COVID-19 ar depasi in acest caz 1 milion si cel putin 152 de milioane de persoane (45% din populatie) ar fi infectate cu noul tip de coronavirus, estimeaza cercetatorii.Insa, este mai realist sa ne asteptam ca statele sa reimpuna masurile adoptate in timpul primului val al epidemiei, cum ar fi inchiderea scolilor, limitarea numarului de participanti la adunarile publice si inchiderea totala sau partiala a activitatilor economice considerate neesentiale. Studiul califica aceasta ipoteza drept un "scenariu de referinta" si precizeaza ca anterior astfel de masuri au fost adesea luate cand rata de mortalitate dintr-un oras sau stat a depasit 8 decese la un milion de locuitori in fiecare zi. 45 din cele 50 de state din Statele Unite vor fi depasit acest prag inainte de sfarsitul lunii februarie, estimeaza specialistii. Chiar si in conditiile reactivarii acestor restrictii, bilantul total al epidemiei ar ajunge la 511.000 de morti si aproape 72 de milioane de infectari pana la sfarsitul lunii februarie, se adauga in articol.In al treilea scenariu, in care 95% din populatia adulta ar purta masca, "129.574 de vieti ar putea fi salvate" in perioada 22 septembrie - 28 februarie, au concluzionat cercetatorii.Citeste si: