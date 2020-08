Coronavirus. Noua Zeelanda ridica masurile de izolare impuse orasului Auckland

"Vreau sa multumesc locuitorilor din Auckland pentru eforturile depuse pana acum, dar ii invit sa nu lase garda jos", a declarat sefa guvernului neo-zeelandez.Jacinda Ardern a precizat ca dupa ridicarea duminica seara a masurilor de izolare vor fi impuse noi restrictii, precum limitarea adunarilor la maximum zece persoane, sau obligativitatea purtarii mastilor de protectie in mijloacele de transport public.Guvernul neo-zeelandez a impus izolarea orasului Auckland in data de 12 august, la doua zile dupa izbucnirea unui nou focar de coronavirus, in conditiile in care in intreaga tara nu mai fusesera detectate noi cazuri timp de 102 zile.Noua Zeelanda, o tara cu 4,9 milioane de locuitori si al carei guvern a fost laudat pe plan global dupa ce a impus starea de urgenta in martie cand fusesera detectate doar 50 de infectii cu COVID-19, a revenit la normalitate la inceputul lunii iunie.De la inceperea pandemiei in tara au fost detectate in total 1.729 contagieri si 22 de decese.Totusi, Auckland a devenit epicentrul unui nou focar de coronavirus cand au fost detectate in urma trei saptamani 4 noi cazuri in randul membrilor aceleiasi familii.Originea focarului ramane necunoscuta, insa autoritatile banuiesc ca virusul a fost adus din strainatate, astfel incat a dublat eforturile pentru detectarea cazurilor de COVID-19 in randul lucratorilor transfrontalieri, adoptate la sfarsitul lunii iunie.