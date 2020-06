Coronavirus: Purtarea mastilor devine obligatorie in afara locuintei, in California

Ziare.

"Strategia Californiei pentru a relansa economia si de a readuce oamenii la locurile de munca nu va avea succes decat daca se respecta normele de siguranta si recomandarile privind sanatatea. Iar acest lucru inseamna sa ne acoperim fata, sa ne spalam pe maini si sa respectam distantarea fizica", noteaza Gavin Newsom intr-un comunicat.Guvernatorul democrat a considerat ca autoritatile statului California vad "prea multe persoane" cu fetele descoperite, ceea ce, potrivit lui, "pune in real pericol real ceea ce s-a realizat in combaterea bolii" COVID-19.Pana acum, California recomanda cetatenilor doar sa-si acopere gura, cu orice fel de material, insa utilizarea mastilor nu era obligatorie.Singurii exceptati de la noile norme vor fi persoanele cu afectiuni medicale, cu tulburari mintale sau de dezvoltare si copiii mai mici de doi ani.De asemenea, nu vor trebui sa poarte masti clientii restaurantelor care consuma bauturi sau mananca la masa si persoanele care practica activitati recreative in apropierea casei, cu respectarea insa a masurilor de distantare fizica.In pofida anuntului guvernului statului californian, nu au fost precizate amenzile de care se fac pasibili rezidentii daca nu vor purta masti sanitare.Potrivit celor mai recente date ale Departamentului de Sanatate din California, 157.015 de persoane au contractat noul coronavirus, in ultimele 24 de ore fiind raportate 3.500 de cazuri noi. Totalul deceselor a urcat la 5.208, cu 87 mai mult decat in ziua precedenta.La nivel national, Statele Unite au inregistrat peste 2 milioane de infectari si 118.296 de decese, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins.