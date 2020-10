Coronavirus: Slovacia inaspreste restrictiile si continua testarea in masa a populatiei. Cehia a depasit 15.000 de cazuri pe zi

Locuitorii din Slovacia vor avea voie sa iasa din casa numai pentru a merge la serviciu, la cumparaturi de alimente sau pentru a rezolva treburi urgente, conform noilor reguli, care vor ramane in vigoare cel putin pana la 1 noiembrie.Reguli si mai dure se aplica in patru districte de-a lungul granitei cu Polonia, care au fost extrem de afectate.Un program guvernamental de testare in masa pentru intreaga populatie de peste 10 ani a inceput vineri si va continua in urmatoarele doua saptamani.Mai multe centre de testare se confruntau vineri cu un deficit de personal, desi media locale au raportat ca problemele au fost rezolvate pana a doua zi.Noile restrictii au intrat in vigoare in contextul in care Slovacia a inregistrat 2.890 de noi cazuri in ultimele 24 de ore, bilantul total fiind de 40.801.Tara vecina Cehia a inregistrat in premiera peste 15.000 de noi cazuri de coronavirus intr-o singura zi.Autoritatile sanitare din Praga au raportat sambata 15.252 de noi cazuri in 24 de ore, numarul total de infectari de la inceputul pandemiei in martie ajungand la peste 238.000.Un total de 1.971 de persoane infectate cu COVID-19 au murit in aceasta tara de 10,7 milioane de locuitori.Cehia are cea mai rapida crestere a numarului de cazuri la 100.000 de locuitori din Uniunea Europeana, ceea ce a determinat autoritatile sa implementeze masuri dure pentru a tine virusul sub control.Locuitorii nu pot parasi locuinta decat pentru a merge la serviciu, pentru a cumpara bunurile de stricta necesitate, pentru a primi ingrijiri medicale, pentru a face exercitii fizice sau pentru a-si vizita rudele. Majoritatea magazinelor, cu exceptia supermarketurilor si farmaciilor, au fost inchise.