Coronavirusul a amputat PIB-ul Germaniei cu 300 de miliarde de euro

Conform acestui studiu, pandemia ar urma sa stearga aproximativ 100 de miliarde de euro din PIB-ul celei mai mari economii a Europei in prima jumatate a acestui an, acestor pierderi adaugandu-se si prejudiciile provocate pe parcursul anului trecut. Chiar daca accelerarea campaniei de vaccinare este un semn promitator, impactul mai multor carantine va fi unul important."Va fi nevoie de mai multi ani pentru ca pierderile si dezechilibrele structurale sa fie eliminate", a subliniat directorul centrului de studii economice IW Cologne, Michael Huether.Impactul total de 300 miliarde de euro este echivalent cu aproximativ 9% din Produsul Intern Brut anual al Germaniei. Economia germana trece printr-o perioada dificila tocmai cand era Merkel se apropie de sfarsit.Autoritatile de la Berlin au inceput sa ridice restrictiile pe masura ce numarul cazurilor de infectie scade. Luni, Germania a raportat 62,5 cazuri de infectie la 100.000 de locuitori, cea mai cazuta rata de infectare inregistrata de la finele lunii februarie. In plus, dupa un inceput lent, campania de vaccinare a inceput sa accelereze, iar aproximativ 40% din populatia a primit cel putin o doza de vaccin, sustine Ministerul german al Sanatatii.