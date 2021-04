Preoti catolici, rapiti in Haiti in timp ce mergeau la instalarea unui alt preot. Rascumpararea ceruta se ridica la un milion de dolari

Din grupul celor rapiti fac parte cinci preoti"CHR isi exprima profunda tristete si furia fata de situatia inumana cu care ne confruntam de peste un deceniu", se arata intr-un comunicat.Ambasada Frantei in Haiti, contactata de AFP, nu a comentat imediat.Politia suspecteaza un gang armat activ in sector - "400 Mawozo" - ca se afla la originea acestei rapiri.NUmarul rapirilor au crescut puternic in ultimele luni atat la Port-au-Prince cat si in provincie si releva o acaparare tot mai mare a gangurilor armate a teritoriului haitian."E prea mult, A venit timpul ca aceste fapte inumane sa inceteze", a reactionat duminica monseniorul Pierre-Andre Dumas, episcopul Miragoane."Biserica se roaga si este solidara cu toate victimele acestui act josnic", a declarat el.In martie, puterea executiva haitiana a decretat starea de urgenta - pe o perioada de o luna - in anumite cartiere din capitala si intr-o regiune a provinciei, pentru a "restaura autoritatea statului" in zone aflate sub controlul gangurilor armate.Violenta gangurilor si instabilitatea politica din tara au condus recent la manifestatii in capitala.Haiti, cea mai saraca tara de pe continentul american, a intrat de mai multe luni intr-o profunda criza politica.