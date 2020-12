Crima care ingrozit un intreg continent. O tanara amatoare de filme horror si-a injunghiat mama de zeci de ori si a decapitat-o cand a aflat ca voia sa o exorcizeze

O baie de sange

Acest lucru nu i-a impiedicat pe judecatorii unui tribunal din statul New South Wales sa o gaseasca nevinovata de crima. Totusi, ea a fost gasita vinovata de omor prin imprudenta.Detalii despre crima infioratare au aparut in New York Post . Dieprata sa-si ajute fiica, pe care o credea posedata de un demon, Rita Camilleri era gata sa plateasca peste 3.500 de dolari unui exporcist. A platit 1.837 de dolari, dar nu a mai apucat sa plateasca si restul. Asta pentru ca fiica sa, Jessica, a actionat, dupa ce a aflat de planurile mamei sale.Potrivit sursei citate, baia de sange a avut loc noaptea tarziu, pe 20 iulie 2019, la casa familiei din St. Clair, o suburbie a orasului Sydney.Jessica a folosit mai multe cutite pentru a-si macelari mama si nu s-a oprit pana cand femeia a cazut fara suflare. Cand inca mama ei mai agoniza, Jessica a decapitat-o si fugit afara cu capul, care a fost gasit in fata casei unui vecin.Fragmente din corpul mamei au fost descoperite in bucatarie - inclusiv varful nasului, sustine procurorul Tony McCarthy. Senina, Jessica le-a povestit politistilor cum si-a inunghiat mama, iar apoi i-a taiat capul."Le-a spus imediat ca si-a ucis mama si a aratat capul care se afla pe poteca", a mai spus McCarthy. Tanara a mai spus ca mama ei a fost cea care a atacat-o si ca ea nu a facut altceva decat sa se apere. Jessica a estimat ca si-a injunghiat mama de 85 de ori inainte de a-i taia capul.Ea a pledat nevinovata pentru acuzatiile de crima, desi nu a contestat ca si-a ucis mama. Avocatii ei sustin ca era afectata de o boala psihica. "Din cauza efectelor afectiunilor sale mentale, ea avea o capacitate deficitara in momentul evenimentelor", a declarat avocatul apararii Jessica, Nathan Steel.Jessica sufera, de asemenea, de boli mentale multiple, tulburari din spectrul autist si are o dizabilitate intelectuala usoara. Toate aceste detalii au contat pentru judecatori. Tanara a scapat de acuzatia de crima. Totusi, ea a fost gasita vinovata de omor prin imprudenta.