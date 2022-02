Fortele politice din Crimeea (sudul Ucrainei) intentioneaza sa initieze strangerea de semnaturi pentru organizarea unui referendum dedicat statutului peninsulei.

Liderul Uniunii Fortelor de Stanga din Crimeea, Vasili Volga, a declarat ca aproape toti liderii partidelor politice sunt favorabili organizarii unui referendum in care populatia sa opteze pentru statutul acesteia.

"Lipseste doar un chibrit aprins pentru ca Peninsula Crimeea sa se separe de Ucraina", a afirmat Volga, citat de Interfax.

El s-a plans ca, din cauza crizei politice din Ucraina, situatia s-a deteriorat grav si in Crimeea. "Cu prilejul mai multor mese rotunde pe care le-am desfasurat in Crimeea, in contextul conflictului georgiano-sud-osetin, s-a vazut ca practic toti liderii fortelor politice din Crimeea sunt favorabili ideii unui plebiscit in care sa se decida statutul peninsulei", a explicat liderul Uniunii fortelor de stanga din Crimeea.

In opinia sa, vinovat de aceste opinii secesioniste este "presedintele ucrainean" Viktor Iuscenko, care, in razboiul din Osetia de Sud cu Georgia, l-a "sustinut pe agresorul Mihail Saakasvili".

Ads

Volga a avertizat ca daca in timpul imediat urmator in politica Kievului nu se vor face unele schimbari, in special in ceea ce priveste problema etnoculturala, aceasta nu va duce decat la exacerbarea sentimentelor separatiste in peninsula si, in final, la consecinte dezastruoase pentru integritatea teritoriala a Ucrainei.

Ads