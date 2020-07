Criza Covid-19: Premierul Greciei anunta ca nu va accepta conditiile stricte ale UE in cadrul planului de relansare

"Grecii s-au maturizat mult. Si vrem sa ne facem propriile reforme", a anuntat seful guvernului de la Atena.O revizuire semestriala a performantelor economice desfasurata de Comisia Europeana a fost suficienta si nu este nevoie de "conditionalitati stricte suplimentare", a insistat el.Mitsotakis a declarat pentru Financial Times ca Grecia are "o agenda de reforme foarte agresiva" care se va concentra pe "tranzitia verde", "tranzitia digitala" si incurajarea investitiilor, in parte printr-un program de privatizare.Vineri, intr-o interventie in parlament, Mitsotakis a anuntat noi masuri in valoare de 3,5 miliarde de euro pentru a sprijini afacerile afectate de carantina impusa pentru a stopa raspandirea epidemiei de coronavirus.Grecia reusise sa depaseasca criza a datoriei publice in 2018 si spera sa inregistreze o crestere economica puternica in 2020. Insa masurile de izolare impuse la nivel national in martie pentru a preveni infectiile cu coronavirus au dat peste cap aceste asteptari. Acum, se asteapta ca economia Greciei sa se contracteze cu 8% pana la 10% in acest an, revenind pe crestere abia din 2021.