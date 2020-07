Criza Covid-19: Stare de urgenta decretata un Cisiordania din cauza cresterii numarului de infectari cu noul coronavirus

"Autoritatile trebuie sa continue sa adopte masurile necesare pentru a face fata pericolului noului coronavirus, pentru a proteja sanatatea publica si a garanta securitatea si stabilitatea", se arata in decretul prezidential publicat de agentia de stiri Wafa.Este pentru a treia cand presedintele Abbas promulga o masura de acest tip, dupa ce a adoptat prima oara aceasta masura in luna martie, dupa inregistrarea primelor infectii in Cisiordania.Starea de urgenta va dura o luna, pana la 5 august, dar va fi prelungita daca autoritatile considera ca va fi necesar.Initial, impactul COVID-19 in Palestina a fost mai usor, regiunea a depasit faza cea mai critica si a initiat un proces de flexibilizare pentru a recupera activitatea economica. Insa relaxarea a dus la o crestere preocupanta a cazurilor si la o usoara crestere a numarului de decese, o dinamica ce a atins cifre record.Bilantul contaminarilor cu noul coronavirus in Cisiordania a atins un nivel record sambata, inregistrandu-se 501 de noi cazuri.Focarul de infectare este concentrat in zona orasului Hebron din sudul Cisiordaniei, unde au fost inregistrate peste 400 dintre noile contaminari, potrivit ministerului palestinian al sanatatii.Epidemia de COVID-19 a dus la imbolnavirea, pana in prezent, a 3.763 de persoane in Cisiordania si la decesul a 11 persoane.