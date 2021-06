Criza sanitara lasa loc unei alte crize in Europa de Est. Lipsa fortei de munca, problema ce revine asupra economiilor din zona

Criza de personal, provocata de mai multi ani de emigratia in Occident si un boom economic care impinge in sus salariile si inflatia, a determinat bancile centrale din Ungaria si Cehia sa semnaleze posibile majorari de dobanda.Pe masura ce investitiile si fondurile europene incep sa intre in regiune, companiile din sectoarele manufacturier, tehnologia informatiei si constructii se lupta pentru a atrage angajati.Datele Eurostat arata ca in luna aprilie tarile membre UE cu cea mai mica rata a somajului au fost Polonia (3,1%), Cehia (3,4%) si Ungaria (4,3%). In aceeasi luna, tarile cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei au fost Polonia (5,1%) si Ungaria.In acest context, Banca Nationala a Ungariei a evocat o posibila majorare a dobanzii de baza la reuniunea din 22 iunie, ceea ce ar face din Ungaria prima tara din UE care va incepe sa inaspreasca politica monetara. Separat, guvernatorul Bancii Centrale a Cehiei, Jiri Rusnok, a declarat recent ca economia ceha nu are nevoie de un sprijin suplimentar din partea unei politici monetare relaxante, ceea ce sugereaza ca o majorare de dobanda ar putea fi posibila la urmatoarea reuniune de politica monetara din 23 iunie.Robert Keszte, directorul pentru Ungaria de la grupul Continental, spune ca in cazul inginerilor, expertilor in software/IT si tehnicienilor exista un decalaj vizibil intre oferta si cerere. "Cred ca ne asteapta o perioada dificila. Odata cu redeschiderea economiei au explodat si angajarile companiilor. Ma astept la o situatie mult mai dificila in a doua jumatate a lui 2021 fata de 2020", a spus Robert Keszte.La randul sau, Gabor Toldi, director la firma de consultanta in recrutare DTC Solution, spune ca lipsa mainii de lucru este una grava in sectorul manufacturier precum si pentru pozitiile de tip white-collar, iar companiile din estul Ungariei au inceput sa importe mii de muncitori din Ucraina . "Un muncitor calificat poate castiga acum un salariu brut de 500.000 de forinti (1.753 de dolari) dar chiar si asa nu se compara cu un salariu de un milion de forinti din Germania", a spus Gabor Toldi, adaugand ca economia germana continua sa atraga muncitori din Ungaria.Companiile presate sa gaseasca muncitori au inceput sa majoreze rapid salariile, dupa mai multi ani in care salariile au inregistrat cresteri de doua cifre. In luna martie, salariul brut din Ungaria a crescut cu 9,2%, in timp ce in Polonia salariile in sectorul corporate au crescut cu 9,9% in aprilie."Incercam sa ajustam salariile la piata muncii. Avem un deficit de muncitori si este foarte greu pentru noi sa gasim muncitori", spune Ryszard Florek, directorul producatorului polonez de ferestre Fakro. Potrivit lui Florek, in mod inevitabil angajatorii vor trebui sa plateasca salarii mai mari si in acest context se pune intrebarea daca costurile salariale vor fi trecute pe seama preturilor sau muncitorii vor fi inlocuiti cu robotii. "Companiile care au posibilitati de automatizare cu siguranta vor face acest lucru", a spus Ryszard Florek.